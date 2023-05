Robert Lebel, La troisième horloge, poésies et récits, 1943–1986

Renouer avec le domaine du murmure

Né à Paris en 1936, Jean-Jacques Lebel part très jeune à New York. Il y ren­contre trois icônes qui bou­le­verse ses prin­temps : Billie Holi­day, Mar­cel Duchamp et André Bre­ton. L’artiste passe ensuite intem­pes­ti­ve­ment chez les Sur­réa­listes et expose dans d’innombrables musées et gale­ries de par le monde.

Il crée en 1960, à Venise « L’Enterrement de la Chose » consi­déré comme le pre­mier hap­pe­ning euro­péen. Il en devient le gou­rou, écrit le pre­mier essai sur le genre et pro­duit plus de soixante-dix hap­pe­nings, per­for­mances et actions.

Artiste inter­na­tio­nal par excel­lence, il trouve le temps de tra­duire William Bur­roughs, Allen Gins­berg, Law­rence Fer­lin­ghetti et crée divers tra­vaux aux conno­ta­tions poli­tiques. Il prend par exemple l’initiative du « Grand Tableau anti­fas­ciste col­lec­tif » peint avec Baj, Dova, Crippa, Erró, Recal­cati.

En 1967, il monte « Le Désir attrapé par la queue » de Picasso, avec Tay­lor Mead, Rita Renoir, Ultra Vio­let et The Soft Machine. En 1968, il est membre du «mou­ve­ment du 22 mars», puis du groupe anar­chiste « Noir et Rouge ». En 1979, il crée « Poly­pho­nix » qui reste néan­moins un point clé de son par­cours puisqu’il s’étend sur plus de trente ans. « Ici il n’y a pas de bureau­crates, seule­ment des artistes : des vidéastes, des poètes, des per­for­mers, des musi­ciens. Ce que disait mon copain Félix Guat­tari : « Poly­pho­nix est une des sur­vi­vances mira­cu­leuses et aty­piques de mai 1968. Ça peut sem­bler un truc d’ancien com­bat­tant mais ne l’est pas du tout. On ne se laisse cou­per les couilles par per­sonne, c’est tout » dit Lebel…

Il a laissé quelques traces, dont divers poèmes et récits aux accents fan­tas­tiques que ce volume s’attache à regrou­per. Cet ensemble, à l’image de la poé­sie de Robert Lebel, est placé sous le signe d’une énig­ma­tique troi­sième hor­loge, détour­nant le cours de la tem­po­ra­lité sociale, mais subrep­ti­ce­ment et invi­si­ble­ment : « C’est à l’intérieur même du temps social, et non à l’écart, ce qui déjà serait édi­fiant, que nous crée­rons, sans néces­sai­re­ment le lais­ser entendre, des zones de refus et de légè­reté » écrit Lebel.

Bref, écrire implique de renon­cer à toute pos­ture gran­di­lo­quente, en retrait, ins­tal­lée, pour renouer avec le domaine du mur­mure, de l’à peine audible de l’inutile, et du secret.

Manière de rap­pe­ler que “A pied, à che­val en Spout­nik”, le créa­teur a trans­gressé tout édit de chas­teté et ne cesse d’accorder à l’art et à la lit­té­ra­ture les der­niers outrages.

jean-paul gavard-perret

Robert Lebel, La troi­sième hor­loge, poé­sies et récits, 1943–1986, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, mais 2023, 432 p. — 25,00 €.