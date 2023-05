Marc Pautrel, Un merveilleux souvenir

I n memo­riam

Philippe Sol­lers est d’une cer­taine manière le “héros” caché de ce livre. Il en est le guide et l’ordonnateur pru­dent. Marc Pau­trel l’accompagne depuis long­temps dans la revue “L’Infini”, et la col­lec­tion du même titre qu’il dirige.

« J’ai la chance de tra­vailler avec l’un des plus grands roman­ciers vivants, tout à la fois auteur et édi­teur depuis soixante-ans, un cas unique dans l’histoire lit­té­raire, d’ailleurs célé­bris­sime, et un homme de si pré­cieux conseils pour moi depuis une quin­zaine d’années que nous nous connais­sons » écrit-il.

L’écri­vain, sous la bien­veillance et l’éthique de Sol­lers, parie sur la vie heu­reuse, pour fuir de qui l’entrave et même si le mal rampe. C’est d’ailleurs ce qui fait la grâce par­ti­cu­lière du roman d’un tel “par­leur” et racon­teur d’histoires. Elle veut échap­per au drame et à ce qui tue.

Ce que l’auteur retient, c’est la trace des sou­ve­nirs mer­veilleux, d’instants par­ta­gés avec la sœur du nar­ra­teur même si une mai­son où tout s’est passé va être empor­tée par un bulldozer.

Mais au moment où se perd ce qui fut, des ins­tants sau­vés per­mettent tou­te­fois de remon­ter le temps en fai­sant dis­pa­raître les pro­fondes rai­sons d’une sépa­ra­tion soro­rale et d’autres absences.

jean-paul gavard-perret

Marc Pau­trel, Un mer­veilleux sou­ve­nir, Gal­li­mard, Coll. L’Infini, 2023, 88 p. — 12,00 €.