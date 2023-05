Jean des Cars, Charles, Camilla et Diana. Amours et tragédies chez les Windsor

Amour et devoir au royaume d’Angleterre

La Vieille Angle­terre nous a offert un spec­tacle rare, qui plonge ses racines dans les pro­fon­deurs de l’histoire euro­péenne et biblique : le sacre de son roi.

Au centre de cette impres­sion­nante et reli­gieuse céré­mo­nie, dans laquelle la Tra­di­tion l’a fort heu­reu­se­ment rem­porté sur les inévi­tables adap­ta­tions au temps actuel, deux per­sonnes, unies par un amour solide et véri­table : Charles et Camilla. Et un fan­tôme : Diana. L’histoire de cet étrange ménage à trois a occupé le devant de la scène royale pen­dant des décen­nies, et c’est elle que raconte Jean des Cars, dans ce livre très accessible.

Inutile de cher­cher un scé­na­riste ima­gi­na­tif : les Wind­sor ont assuré eux-mêmes l’écriture de ce récit incroyable. Celui d’un héri­tier de la plus pres­ti­gieuse cou­ronne au monde, marié sous pres­sion fami­liale et dynas­tique à l’une des plus belles et élé­gantes femmes du monde, alors qu’il aimait l’Autre, mal fago­tée et peu jolie, mais qui par­ta­geait tous ses goûts.

Jean des Cars dresse le por­trait équi­li­bré de cha­cun de ces pro­ta­go­nistes d’une his­toire qui finit mal pour Diana, et bien pour ceux que la Firme cher­cha à sépa­rer jusqu’au bout. Et on sait gré à l’auteur de ne pas tom­ber dans l’idolâtrie pour Diana, jeune femme certes sacri­fiée mais vic­time aussi de ses propres tour­ments.

Pas plus qu’il ne se fait l’avocat des Sus­sex ; lui pâle copie du duc du Wind­sor, le nazisme en moins et le confor­misme en plus ; elle, fausse Diana et vraie Wal­lis Simpson.

En fin de compte, on ne peut qu’être ému par ce couple de sep­tua­gé­naires, arri­vés sur le trône bri­tan­nique après un che­min semé d’embûches, où aucune humi­lia­tion ne leur fut épar­gnée. Com­mence donc un règne dont on dit qu’il sera court et de tran­si­tion.

Mais ne disait-on pas cela du flam­boyant Edouard VII ? L’histoire cache bien des surprises.

fre­de­ric le moal

Jean des Cars, Charles, Camilla et Diana. Amours et tra­gé­dies chez les Wind­sor, Per­rin, avril 2023, 331 p. — 23,00 €.