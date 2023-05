Filipe Bianchi, Souvenirs perpétuels

Avec le temps

Dans cette série, Filipe Bian­chi s’intéresse aux signes de la mort et explore les com­plexi­tés du temps et de la mémoire, en uti­li­sant un récit visuel à la fois pro­fon­dé­ment per­son­nel et, en même temps, uni­ver­sel.

Il se penche par­ti­cu­liè­re­ment sur la façon dont les sou­ve­nirs changent et évo­luent avec le temps, com­ment ils peuvent être défor­més ou com­plè­te­ment perdus.

Le temps, la pierre, les fleurs et les sou­ve­nirs s’entremêlent dans une danse de vie et de mort. Cela forme un récit puis­sant du pas­sage du temps et de la fra­gi­lité de la vie.

Le pre­mier garde ici sa puis­sance de manière abs­traite et tan­gible telle qu’elle est rete­nue dans ces images et prouve que l’idée de sou­ve­nir reste sub­jec­tive car influen­cée autant par nos expé­riences et nos émo­tions que par les mar­queurs cultu­rels qui sou­lignent nos départs.

jean-paul gavard-perret

Filipe Bian­chi, Sou­ve­nirs per­pé­tuels, 2023.