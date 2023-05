Jan Fabre, Peak Mytikas

Oscil­la­tions

Le pic Myti­kas (som­met du mont Olympe) est un spec­tacle plein de cou­leurs et d’odeurs, plein de mort et de désir, un fes­tin au bord de la tombe, une célé­bra­tion de la beauté et de la pas­sion, alors que le monde se dirige vers sa fin.

Mais en même temps, c’est un jeu rituel, qui oblige à pen­ser à l’avenir.

Aux images de Jan Fabre, s’ajoutent les textes écrits par Johan De Boose et la musique est com­po­sée et inter­pré­tée en direct sur scène par Alma Auer. Onze inter­prètes aux mul­tiples talents (comé­diens, dan­seurs et musi­ciens) se joignent à Jan Fabre dans la créa­tion de cette “rave” mytho­lo­gique de 8 heures.

La vie et la mort y sont inter­chan­geables. De vieux héros morts appa­raissent et font revivre leur vie. Œdipe est-il vrai­ment aveugle ? Ou est-il juste un lâche comme nous tous? Et sa fille, Anti­gone, la pre­mière femme qui a osé dire non, com­ment regarde-t-elle notre monde ?

jean-paul gavard-perret

Jan Fabre, Peak Myti­kas, Trou­bleyn Labo­ra­to­rium Anvers, 6 mai 2023 (pre­mière mondiale).