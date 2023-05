Ugo Rondinone, Carte blanche XL (exposition)

Le champ des désirs

Rondi­none est un artiste poly­morphe et savant qui tra­vaille au pré­sent avec le passé. Il fait ici alter­ner des salles pleines et d’autres avec peu de ses sculp­tures. De même que des espaces lumi­neux et d’autres plus sombres.

Ces oppo­si­tions s’accompagnent de ren­vois aux ico­no­gra­phiques his­to­riques. Les œuvres, les siennes et celles de la col­lec­tion, dia­loguent — entre autres celles de Val­lot­ton, Hodler.

Le sculp­teur s’est donc emparé de la col­lec­tion et du bâti­ment prin­ci­pal du MAH pour créer une expé­rience esthé­tique unique. Plus de 200 pièces de la col­lec­tion du MAH sont ainsi sol­li­ci­tées et mises en scène dans un dia­logue continu avec ses œuvres dont de nou­velles réa­li­sées pour l’occasion.

Il y avait là des “Nudes” mas­cu­lins assis parmi des pay­sages et des natures mortes de Val­lot­ton. Ces mou­lages d’après nature, en cire mêlée ont été reti­rés : réchauf­fe­ment cli­ma­tique oblige, ces cires ne sup­por­taient plus la cha­leur inha­bi­tuelle de l’hiver. Le soleil, motif impor­tant de cette expo­si­tion, leur aurait été fatal. L’artiste a rem­placé les sept nus ados­sés aux murs par un clown allongé sur le dos au milieu de la salle.

Celui-ci devient le double de l’artiste. Et il évoque, sur­tout à Genève, l’essai de Sta­ro­binski : “L’Artiste en sal­tim­banque”. Cet amu­seur soli­taire et mélan­co­lique est par­ti­cu­liè­re­ment incon­gru dans une salle d’armes. Exit le totem guer­rier et viril. Il n’est pas dressé comme les hal­le­bar­diers de Hodler mais allongé comme les femmes de Vallotton.

Rondi­none orga­nise ainsi des oppo­si­tions et des liens sub­tils. Deux immenses cercles de bronze sont cou­ron­nés de branches : l’un or (le soleil) accueille les visi­teurs, l’autre argent (la lune) signi­fie sa sor­tie. Le sculp­teur asso­cie nos mythiques ancêtres à des hor­loges.

Celles-ci sont fixées comme des sculp­tures et ren­voient aussi aux disques de verre coloré, cadrans sans aiguilles de l’artiste, inti­tu­lés “Hor­loges”. Cette des­crip­tion certes par­tielle et hâtive per­met de com­prendre que cette expo­si­tion devient une véri­table ins­tal­la­tion d’une maes­tria étonnante.

jean-paul gavard-perret

Ugo Ron­di­none, Troi­sième expo­si­tion carte blanche XL, le MAH, Genève, mai 2023.