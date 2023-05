Carlo Lucarelli, Péché mortel

Au cœur du fascisme

Cette qua­trième enquête du com­mis­saire De Luca com­mence en juillet 1943. Le roman­cier ins­talle son intrigue dans un cadre his­to­rique par­ti­cu­liè­re­ment mou­ve­menté. En effet, la période qui débute le 25 juillet pour aller jusqu’au 8 sep­tembre 1943 est encore plus riche en bou­le­ver­se­ments.

C’est à l’issue d’un entre­tien avec le roi que le Duce est arrêté, empri­sonné. C’est un chaos sup­plé­men­taire qui s’installe pour ne s’atténuer que début sep­tembre par la signa­ture de l’armistice avec les Alliés.

De Luca tré­buche, tombe et échappe à la mort alors qu’il inves­tit, avec des col­lègues, la planque d’un tra­fi­quant de pro­duits ali­men­taires. Mais, il a plongé la tête et mis les mains sur un cadavre dont on a coupé la tête à la hache.

Un gamin ter­ro­risé parle du Christ des chiens, qu’il a vu le Christ des chiens. Le len­de­main, De Luca est en com­pa­gnie de Lorenza qu’il a accom­pa­gné à la plage. Mais il ne pense qu’à son enquête. Il se rend à la Char­treuse voir cette fresque du Christ et com­prend où se trouve la tête qui lui manque. Lorsqu’il la ramène, avec dif­fi­cul­tés, au méde­cin légiste, celui-ci lui annonce que ce n’est pas la bonne… la coupe ne cor­res­pond pas.

Paral­lè­le­ment, c’est l’effervescence, voire la panique dans tous les milieux car le gou­ver­ne­ment du Duce est tombé. Des dra­peaux rouges sur­gissent et des fas­cistes changent de vête­ments et d’attitudes.

C’est dans ce contexte très mou­ve­menté, entre les bom­bar­de­ments de la ville, les consé­quences du coup d’État contre Mus­so­lini, l’occupation alle­mande du nord de l’Italie, que le com­mis­saire veut mener son enquête coûte que coûte. Or, les rami­fi­ca­tions de cette affaire dérangent beau­coup de res­pon­sables même si l’affolement gagne ces sphères…

Dans une Ita­lie en guerre, en crise poli­tique, avec des struc­tures tant admi­nis­tra­tives que mili­taires conçues par le régime fas­ciste, la déchéance du Duce pro­voque des raz-de –marée. C’est le moment où chaque indi­vidu impli­qué dans le fonc­tion­ne­ment d’une orga­ni­sa­tion doit faire des choix. C’est alors la dis­pa­ri­tion des écus­sons, insignes, des che­mises noires et l’attente quant à savoir ce qui va se pas­ser.

Dans ce mael­strom de rai­son­ne­ments, de cal­culs, conti­nuer à mener une enquête relève d’une gageure. Mais De Luca, indif­fé­rent aux chan­ge­ments poli­tiques, aux com­pro­mis­sions, aux menaces, traque, inter­roge, fouille insen­sible à la cor­rup­tion ahu­ris­sante qui règne à tous les degrés de la police comme de l’armée. Il iden­ti­fie les réseaux de com­pli­cité, reçoit des coups mais rien ne l’arrête. Il veut savoir, aller au bout, com­prendre quel qu’en soit le prix à payer.

L’auteur décrit les tra­fics, les jeux d’influence, les struc­tures poli­tiques et admi­nis­tra­tives qui vacillent et les règle­ments de compte qui se pré­parent, les plus viru­lents étant ceux qui ont le plus à se faire par­don­ner. On retrouve cette même situa­tion en France à par­tir de 1944.

Avec ce roman noir, très noir, Carlo Luca­relli res­ti­tue de belle manière l’ambiance qui pou­vait régner à cette époque où les choix deve­naient cruciaux.

On peut aussi admi­rer la constance de Lorenza qui excuse le manque d’attentions de son fiancé, ses rendez-vous man­qués, ses retards, son obses­sion pour ses enquêtes au point de négli­ger la belle phar­ma­cienne.

Avec Péché mor­tel, Carlo Luca­relli mène une réflexion pro­di­gieuse sur les cendres de l’Italie fas­ciste avec une enquête retorse menée par un poli­cier obses­sion­nel dans sa traque de vérité.

serge per­raud

Carlo Luca­relli, Péché mor­tel (Pec­cato mor­tale), tra­duit de l’italien par Serge Qua­drup­pani, Métai­lié, coll. “Noir”, mars 2023, 256 p. — 20,50 €.