Richard Meier, 40 ans d’activité VOIX éditions

Théâtre topo­gra­phique et géo­gra­phie du livre

Grâce à son tra­vail d’éditeur, d’imprimeur mais aussi d’écrivain et d’artiste, Richard Meier a créé et crée diverses paral­lèles typo­gra­phiques. La lec­ture et la vision changent, moins loca­li­sées et uni­formes avec des sui­vis aux inter­rup­tions plus ou moins bru­tales, avec aussi de mul­tiples entrées et sauts dans l’espace.

De là une perte des grands blocs uni­formes et la dis­lo­ca­tion des territoires/blocs en faveur de lignes tra­cées dans l’espace. Pour Meier, la typo­gra­phie va rendre compte de ces don­nées en se met­tant au besoin en reflet des into­na­tions du texte.

Le tout pour une rai­son majeure : la vie (et celle de Meier en pre­mier) n’est pas un conti­nuum mais une suc­ces­sion d’instantanés en vrac. C’est à par­tir de la dis­lo­ca­tion du bloc texte que se forme le texte image.

Cette spa­tia­li­sa­tion active crée une poé­sie visuelle et quasi sonore : nous sommes presque face à une par­ti­tion. Meier per­turbe les ter­ri­toires en “Espèces d’espace” (Perec),

Tout ce qui pour­rait faire bloc des­crip­tif dis­pa­raît au pro­fit d’un mon­tage qui est une mise. Et au fil des ans, de nom­breuses ten­ta­tives voient le jour et se déploient libre­ment. Les com­po­si­tions quittent la ligne et occupent l’espace libéré et lié à l’évolution de diverses pen­sées. Nous pou­vons voir plus loin l’inscription sur du blanc sur la page rêvée par Mal­larmé.

Ce qui peut sem­bler prou­ver une exis­tence du Hasard est de fait la créa­tion de constel­la­tions, de legs en la dis­pa­ri­tion. Se vit une recons­truc­tion dans ce labo­ra­toire que sont les édi­tions Voix.

Elles s’adressent à l’Intelligence et à l’émotion du lec­teur dans leurs “mises en scènes et mises en pages. Aux textes sage­ment ali­gnés se suc­cèdent de mys­té­rieux ameu­ble­ments, des arrêtes sur les vagues fré­mis­santes des mots. S’y fabrique une nou­velle lumière.

Tous mots et images émettent un coup de dés. La géo­gra­phie du livre per­met d’avancer encore mais dans la matière phy­sique du livre. Si bien que Les Mots en liberté de Mari­netti trouvent là des exem­pla­ri­tés : la lettre sort de son iner­tie, de son rôle de figu­rant pour en faire un per­son­nage à part entière sur la scène de la page.

Théâtre des mots, la dis­tri­bu­tion des carac­tères impri­més ou écrits direc­te­ment crée des lacis et la syn­taxe visuelle évo­lue et prend conscience de la vitesse. La typo­gra­phie va suivre tous les caprices d’artistes et d’écrivains. Meier fait fusion­ner, dans la plus grande proxi­mité, lettres et images.

Tout ramène au Livre mais tout en même temps lui échappe , dans un même espace. S’y joue la volonté de simul­ta­néité fai­sant du texte une image et de l’image un texte.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, 40 ans d’activité VOIX édi­tions, Enseigne des Oudins (Fonds de Dota­tion), Paris, du 11 mi au 17 juin 2023.