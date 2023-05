Blaise Pascal, Œuvres complètes I, II

Au som­met

Toute l’oeuvre de Pas­cal pour­rait se syn­thé­ti­ser par cet extrait des Pen­sées : “Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à enga­ger : votre rai­son et votre volonté, votre connais­sance et votre béa­ti­tude ; et votre nature a deux choses à fuir : l’erreur et la misère” .

Et toute sa vie, l’auteur non seule­ment a fait avan­cer la connais­sance scien­ti­fique et défendu cer­taines posi­tions reli­gieuses mais sur­tout il ouvrit la pen­sée. Et plus par­ti­cu­liè­re­ment — loin des formes anciennes — , dans le bel inachè­ve­ment des Pen­sées.

À côté des Pro­vin­ciales et des autres polé­miques reli­gieuses, le pre­mier volume de cette nou­velle édi­tion des Œuvres com­plètes de Pas­cal contient des docu­ments sur le per­son­nage, ses tra­vaux tou­chant la géo­mé­trie, les pro­ba­bi­li­tés, l’arithmétique (dont la célèbre “machine arith­mé­tique”) et la phy­sique.

Le tome II et der­nier contient les Pen­sées, des Lettres, dif­fé­rents Opus­cules et autres écrits.

De son oeuvre majeure (Les Pen­sées), les phi­lo­sophes comme l’honnête homme au cours des siècle ont trouvé de quoi se res­sour­cer même si chaque époque l’a prise et com­prise selon des angles dif­fé­rents ou usages.

Preuve que l’”effrayant génie” (Cha­teau­briand) ne cesse de fasciner.

jean-paul gavard-perret

Blaise Pas­cal, Œuvres com­plètes I, II, cof­fret deux volumes, avril 2023, 1448 p & 1738 p. — 147,00 €.