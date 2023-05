Eric Tessier, Les années clandestines

Les “des­sous” de l’histoire

Dans ce livre, la chair est dans tous ses états. Et ce, pour diverses rai­sons. Der­rière Tes­sier, Sade est à la baguette et nous entrons dans des états d’exception où la Révo­lu­tion optait pour l’anarchie poli­tique et sexuelle avant qu’un sérieux bémol soit mis et que Sade se retrouve à Cha­ren­ton.

Avant, les Juliette et Jus­tine auront fait des leurs, gui­dées par des pré­lats dont les inqui­si­tions n’ont pour seul motif que les fruits appé­tis­sants de leurs dévotes en émo­tion et divers états de grâce.

Nous par­cou­rons ainsi l’histoire à recu­lons — si l’on peut dire — mais sur­tout avec divers fris­sons. Les plus capi­teux sont ceux que Dieu exige — du moins quand ses ser­vi­teurs exhibent leur petit Jésus et son onc­tion extrême. Ainsi, le bon grain va à l’ivresse. Cela, bon gré mal­gré. Et va pour la jouis­saille à même le confes­sion­nal d’où reten­tissent des cris d’oiseau.

Le tout avant que les anciennes cha­pelles se trans­forment en théâtres intimes et plus ou moins por­nos. Il est vrai qu’il était temps de s’amuser avant que la messe soit dite en de tels bains de fesses.

Et c’est ainsi que Tes­sier nous ramène à l’histoire inédite que bien des manuels sur la Révo­lu­tion ont oubliée de dire. Hom­mage en soit rendu à l’auteur comme au véné­rable Dona­tien dont l’ombre s’éloigne quand la livre se ferme. Et l’Histoire aussi.

jean-paul gavard-perret

Eric Tes­sier, Les années clan­des­tines, Édi­tions Douro, 2023, 176 p.- 19,00 €.