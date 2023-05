Jean Anguera, Le chemin vers soi

Work in pro­gress de l’existence

Comme avec ses sculp­tures, dans les des­sins et litho­gra­phies de Jean Anguera la lumière révèle la forme et la forme révèle la lumière. Et repre­nant la thé­ma­tique du che­min, l’artiste crée ici un espace entre le pay­sage et la quête intérieure.

Le pre­mier fait de noir est là pour indi­quer la lumière de la seconde. C’est donc les formes en ombres qui créent un espace de la ren­contre à venir avec les pas­sages que le des­sin ouvre.

Preuve que, dans l’être comme dans le pay­sage, la lumière ne va pas sans l’ombre. Et le rap­port entre l’ombre et la lumière reste une com­plexité que le che­min lui-même sym­bo­lise en ses hachures, ses pans, sa texture.

Ici, l’espace habite le corps, et la pen­sée nour­rit le pay­sage dans ce qui devient un work in pro­gress de l’existence.

jean-paul gavard-perret

Jean Anguera, Le che­min vers soi, Expo­si­tion et cof­fret, Atelier-musée de l’imprimerie (AMI), 45330 Le Male­sher­bois, mai 2023.