Guillaume Soulatges, L’Enfant naturel

Sortir des abîmes de Kafka

Guillaume Sou­latges est d’abord asso­cié à la scène gra­phique under­ground des vingt der­nières années. Auteur, des­si­na­teur et édi­teur, il co-fonde en 2002 la mai­son d’édition Stra­té­gie ali­men­taire, puis anime Culture com­mune en pour­sui­vant ses des­sins en des expo­si­tions et livres.

Son tra­vail est lar­ge­ment ali­menté d’images issues des sous-produits visuels (cata­logues de super­mar­ché, revues por­no­gra­phiques, guides pra­tiques illus­trés, etc.) dont il se sert de manière plus ou moins narrative.

L’Enfant naturel est formé d’images qui balancent entre un poin­tillisme réa­liste névro­tique et un expres­sion­nisme libi­di­nal. Ce récit à la pre­mière per­sonne est ini­tia­tique au fil d’une jeu­nesse et ado­les­cence sou­mises aux troubles, à la pau­vreté, à la soli­tude, aux dis­cri­mi­na­tions et aux coer­ci­tions mul­tiples.

C’est la fin des Trente Glo­rieuses confron­tées à une nos­tal­gie mor­bide mais où le héros est mar­qué par sa détermination.

D’où le carac­tère édi­fiant d’un tel récit où le héros par­court la cam­pagne entre des fermes vétustes et des granges en ruine pour atteindre la grande ville. Le tout sous le regard indif­fé­rent des cal­vaires et des bêtes sau­vages.

Sur­git cette errance pro­gram­ma­tique vers une « civi­li­sa­tion » qui n’a su que trop bien hié­rar­chi­ser la posi­tion des êtres selon leur habitat.

Dans ce conglo­mé­rat, l’école appa­raît comme le cœur des enfers. Elle est peu­plée de corps tor­dus, de faces dif­formes. En émane la bru­ta­lité d’une enfance qui n’a gardé du par­fum du jar­din d’éden que l’irréductible foi à l’avenir d’un tel héros. Il veut sor­tir des abîmes de Dante — ou plu­tôt de Kafka.

jean-paul gavard-perret

Guillaume Sou­latges, L’Enfant natu­rel, Edi­tions Adverse, 2021, 68 p.