Paolo Ventura, Le Passe-Muraille

Les mys­tères de Paris

Attiré dès sa jeu­nesse mila­naise, Paolo Ven­ture ne se des­ti­nait pas for­cé­ment à la pho­to­gra­phie. Mais comme sa ville était deve­nue un centre de la mode et de la publi­cité, il com­mença par tra­vailler dans ce domaine qui offrait beau­coup d’opportunités à un jeune artiste — d’autant que la demande repo­sait moins sur la tech­nique que sur la créa­ti­vité.

Il trouva là un champ d’expérimentation même s’il a tou­jours tra­vaillé avec d’autres médiums (pho­to­gra­phie, marion­nettes, scé­no­gra­phie, col­lage par exemple). Il aime d’ailleurs sou­vent com­men­cer par une pho­to­gra­phie qu’il repeint “pour cou­vrir les élé­ments indé­si­rables”, écrit-il.

Pour la série Le Passe-Muraille à la Gale­rie XII, à l’aide de pein­ture, il a modi­fié la scène des images ori­gi­nales. La photo se trans­forme en un lieu dif­fé­rent où il place en col­lage des per­son­nages. Il ne se consi­dère donc pas com­plè­te­ment comme pho­to­graphe car un tel médium limi­te­rait sa vision.

Par ses hybri­da­tions, il pro­pose de mys­té­rieuses nar­ra­tions. Le Passe-Muraille le prouve en ce qui fut d’abord une his­toire com­po­sée d’une dizaine de petits blocs de texte. L’histoire est deve­nue celle d’un Pari­sien qui tente d’échapper à une ten­ta­tive de meurtre et qui, en s’enfuyant, se rend compte qu’il peut pas­ser à tra­vers les murs dans un Paris très théâ­tra­lisé et ce, en diverses époques.

jean-paul gavard-perret

Paolo Ven­tura, Le Passe-Muraille, Gale­rie XII, Paris, mai 2023.