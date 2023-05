Ionuţ Caragea, Je me rends au ciel

Ionut Cara­gea l’essentialiste

Cet ouvrage ras­semble 351 textes d’un des poètes majeurs de Rou­ma­nie : Ionut Cara­gea. Ils furent écrits entre 2006–2023.

Chez un tel auteur, l’être humain est tendu dans son aspi­ra­tion vers l’absolu autant par la voie intel­lec­tuelle que la voie sen­suelle, le tout en une contem­pla­tion apol­li­nienne qui témoigne d’une orien­ta­tion de l’esprit vers le concret du monde comme vers et sur­tout l’éther et l’éternité.

A mesure que Ionut Caea­gea avance, sa pro­pen­sion vers l’indicible se fait plus pré­gnante là où une sagesse se crée en avan­çant. A la limite à de la des­crip­tion ou de l’évocation, pas­sant du bio­gra­phique ou de l’événementiel à la médi­ta­tion, la poé­sie crée une néces­saire déstruc­tu­ra­tion de la réa­lité vue et éprou­vée au pro­fit de la re-création par le verbe qui seul nour­rit la pré­sence non de la légende mais d’une vérité qui nous dépasse.

Perce déjà une aube atten­tive là où il ne s’agit pas cepen­dant d’accorder un pou­voir magique au verbe mais de lui don­ner un pou­voir de voyance. Et ce, en met­tant le point sur les i : contre les aveu­gle­ments il s’agit d’aller, à tra­vers les fron­tières intimes, vers une essen­tia­lité méta­phy­sique.

Le lan­gage est donc la par­tie visible d’un manque abys­sal. Dans ce but, plus l’insatisfaction du monde est vive et plus la poé­sie d’un tel créa­teur devient le seul moyen de redé­fi­nir le terme rim­bal­dien d’ “ illuminations ”.

Cara­gea éprouve et fait éprou­ver le manque essen­tiel dont parle “ l’Ecclésiaste ”. Le lan­gage tente de recon­qué­rir une iden­tité fuyante, introu­vable.

Il est donc la mise en acte de l’absence dans la mesure où celle-ci condi­tionne le carac­tère incon­nais­sable de ce qui manque à l’être et qui condi­tionne la pos­si­bi­lité de la poé­sie digne de ce nom dans son appel au dépas­se­ment spirituel.

jean-paul gavard-perret

Ionuţ Cara­gea, Je me rends au ciel, Édi­tions ASLRQ, Mont­réal, Canada, 2023, 432 p.