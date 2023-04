Électre des bas-fonds (Simon Abkarian)

Soeur ven­ge­resse

Un dan­seur au masque de mort ouvre le bal, ini­tiant au pas­sage le jeu des musi­ciens, puis condui­sant Kilissa, la nour­rice aveugle qui perce les âmes et peut-être les sorts. Dans une ambiance fes­tive et mys­té­rieuse, tous les ingré­dients de la tra­gé­die grecque clas­sique sont réin­ves­tis : l’invocation du des­tin et des dieux, la fer­veur des sen­ti­ments, leurs conflits inex­tri­cables, le chœur, ses décla­ra­tions péremp­toires.

Simon Abka­rian semble avoir retrouvé le ton des grands dra­ma­turges de la Grèce antique ; il revi­site l’histoire d’Electre au moyen d’un ren­ver­se­ment des valeurs, dont les femmes sont les prin­ci­pales béné­fi­ciaires. On assiste ainsi aux hési­ta­tions d’Oreste, pâle arti­san de la ven­geance fami­liale, par oppo­si­tion à sa sœur vin­di­ca­tive et suractive.