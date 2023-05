Claude Closky, Conditions générales

Déboî­te­ments

Claude Closky pro­pose un puzzle de pièces dis­pa­rates mais qu’il a habi­le­ment recom­posé. Il s’agit d’une com­pi­la­tion de mor­ceaux de contrats envoyés par des pres­ta­taires de ser­vice ou autres postulations.

L’auteur et pré­da­teur épuise le sens de tels élé­ments qui illus­trent notre sou­mis­sion aux injonc­tions de tels pres­crip­teurs. Elles sont donc déviées osten­si­ble­ment pour impo­ser la vacuité de tels discours.

Existe donc un dis­cours sur des dis­cours dans ces laïus pré­éta­blis mais décom­po­sés et recons­truits non sans humour et astuce jusque dans l’économie et le dis­pat­ching du livre gorgé d’informations par­fai­te­ment inutiles mais que les lec­teurs suivent„ de bon ou mau­vais gré, en ânes par­fai­te­ment bâtés.

jean-paul gavard-perret

Claude Closky, Condi­tions géné­rales, Edi­tions Les petits matins, 2023, 248 p. — 20,00 €.