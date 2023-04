Hervé Picart, Sienne Marine

Sur la sente des origines…

Sur les pas de son héros, Hervé Picart invite son lec­teur à une intrigue riche en rebon­dis­se­ments, une suite de ren­contres impro­bables et une belle théo­rie de pro­ta­go­nistes, ô com­bien !, singuliers.

Il retient pour cadre une sous-préfecture sur le bord de l’océan en Ven­dée. Cette cité a perdu son iden­tité, presque sa rai­son d’être, quand l’océan s’est retiré. Elle se flé­trit, nour­ris­sant la nos­tal­gie de la défunte mer, le regret d’une époque révo­lue. Mais, n’est-ce pas le cas lorsque l’activité prin­ci­pale, éco­no­mique ou autre, dis­pa­raît, comme ces cités du Nord orphe­lines de leurs mines, des tex­tiles, celles de Lor­raine des aciéries…

Antoine Bon­ne­val a tou­jours été un joyeux drille, inca­pable de tris­tesse, d’une quel­conque mélan­co­lie. C’est à la mort de son père qu’il prend conscience de sa mons­trueuse bonne humeur, ne pou­vant res­sen­tir de cha­grin.

Son père lui avait dit qu’il ne connais­sait pas de ville plus triste que Sienne. Dis­po­sant de quelques jours de congés, Audrey, sa com­pagne étant en tour­née théâ­trale, il décide de s’y rendre.

Dès son arri­vée, il est sur­pris par l’atmosphère qui règne dans cette cité qui se meurt. L’envasement a eu rai­son de son état de ville por­tuaire. L’océan a été repoussé loin, très loin. Il va, alors, faire des ren­contres impro­bables, éton­nantes, qui vont l’amener à une décou­verte bou­le­ver­sante.

Il est orphe­lin de sa mère, une femme joyeuse, morte dans un acci­dent de voi­ture alors qu’il avait cinq ans. Aussi, il est sur­pris d’entrevoir, lors du pas­sage d’un bus, une incon­nue fami­lière, sa mère vieillie. Mais, quand après une recherche, il approche cette femme…

Le séjour d’Antoine va être l’occasion d’une décou­verte, de faits qu’on lui a cachés pour des rai­sons rece­vables dans le contexte de l’époque. Mais, outre ces révé­la­tions qui vont secouer le héros, ce sont les ren­contres impen­sables qu’il va faire, les situa­tions qu’il va vivre, les décou­vertes dont il va être l’acteur ou le témoin. Et Hervé Picart, dans ce domaine, comme dans d’autres, fait preuve d’une ima­gi­na­tion redou­table.

C’est ainsi que son héros se voit racon­ter, par un juge en retraite, une his­toire de morts qui s’envoient en l’air. Il pénètre dans une biblio­thèque aux règles éton­nantes, fait connais­sance d’un Secré­taire per­pé­tuel bien par­ti­cu­lier. Il va s’installer dans un théâtre dédié à la mer, péné­trer dans une bou­tique de bons et de mau­vais sou­ve­nirs. Il va être entraîné dans un jeu d’échecs lam­pant. Et il va, ainsi, pro­gres­ser de sur­prise en surprise.

Cette his­toire est nour­rie de nombre d’anecdotes, de réfé­rences lit­té­raires, ciné­ma­to­gra­phiques, artis­tiques et socié­tales. L’auteur fait le pané­gy­rique de Pierre Benoit, un roman­cier injus­te­ment oublié. Il cite Jacques Brel et bien d’autres. Il place, en tête de chaque cha­pitre une phrase extraite de romans, de poèmes…

Mais, Hervé Picart est un esthète, un adepte des for­mules cise­lées et des images puis­santes. L’humour est très pré­sent, un humour sub­til, recher­ché, raf­finé, servi par une belle luci­dité pour sai­sir l’essence des situa­tions, pour cap­ter l’étrangeté d’échanges.

L’auteur use d’une écri­ture toute en sub­ti­lité, place un voca­bu­laire relevé tout en usant d’un lan­gage quo­ti­dien. Il ose des vire­vol­tantes lan­ga­gières de toute beauté, des jeux raf­fi­nés avec les idées.

Sienne Marine est un livre qu’il faut dégus­ter même si l’on est titillé par l’envie d’en savoir plus, d’arriver au dénoue­ment de cette his­toire riche, élé­gante, humo­ris­tique, avec une intrigue recher­chée, adroi­te­ment orchestrée.

serge per­raud

Hervé Picart, Sienne Marine, Édi­tions Com­pli­ci­tés, février 2023, 180 p. — 18,00 €.