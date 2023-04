Philippe Pelaez & Laval Ng, Furioso — t.02 : “L’Outre-Monde”

Quand un poème épique…

Avec ce récit de che­va­le­rie ayant pour héros des per­son­nages ins­pi­rés du couple Charlemagne-Roland, son neveu, mâtiné de sombre magie, Phi­lippe Pelaez renoue avec un genre riche en actions. Les rebon­dis­se­ments et bou­le­ver­se­ments sont légions dans cette his­toire.

Il donne aux femmes une forte pré­sence et sur­tout un pou­voir sur ces guer­riers qu’elles mènent presque à leur guise. N’ayant pas lu le poème de Ludo­vico Ariosto dit L’Arioste, com­posé au XVIe siècle, il est dif­fi­cile de faire un paral­lèle entre les deux, d’apprécier si la pré­do­mi­nance fémi­nine est l’œuvre du poète ita­lien ou si elle est à mettre à l’actif du scé­na­riste. Mais, en tout état de cause, c’est un récit, selon la for­mule consa­crée depuis Sha­kes­peare : “…plein de bruit et de fureur”, mais loin d’être conté par un idiot.

Aslan le fourbe, le conseiller du roi Kaarl, arrive sur la prai­rie des cendres. Le gar­çon qu’il inter­roge reste muet. Et pour cause, c’est un fan­tôme qui erre, lui dit une jeune femme qu’il recon­naît comme Sibly, l’écuyère d’Onfroi de Male­mort, qui a gagné la Grande Joute. Elle lui révèle qu’Onfroi n’est autre que Garalt revenu de l’Outre-Monde. Il veut la frap­per avec son épée, mais celle-ci vole en éclats car il a à faire à Mor­gane. Elle lui ordonne de retrou­ver Roland, de lui faire rendre Duran­dal, son épée, pour qu’il puisse com­battre Garalt. Elle lui pro­met qu’il tra­hira Roland et le mènera à sa perte.

Pen­dant ce temps, l’empereur Agra­mant peau­fine des attaques sur la cité d’Ys tenue par Kaarl. Mais Roland reste amou­reux fou d’Angélique, alors que Garald n’oublie pas Alcyna. Et les femmes savent faire chan­ger le cours de l’Histoire…

Le gra­phisme se par­tage entre Laval Ng et Tanja Wenisch. Le des­sin de Laval Ng pour les trois pre­mières planches, s’inspire de la fac­ture chère à Phi­lippe Druillet. On retrouve les obses­sions, les rites de ce créa­teur hors-pair, ces visages aux mul­tiples men­tons, la nature et le style des décors. Les ful­gu­rances de cer­taines planches, de nombre de vignettes rap­pellent le Grand Maître de la BD de SF. Le trait éner­gique de Laval Ng confère aux actions le dyna­misme néces­saire. Les femmes sont belles et les décors, tant inté­rieurs qu’extérieurs, retiennent le regard.

La mise en cou­leurs de Tanja Wenisch, par l’emploi de teintes vives ou ternes, cadence le récit de belle manière.

Cet album clôt un dip­tyque sédui­sant par la décou­verte d’une belle source d’inspiration, par un trai­te­ment scé­na­ris­tique fort bien mené et par un gra­phisme dynamique.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio), Laval Ng (des­sins) & Tanja Wenisch (cou­leurs), Furioso — t.02 : L’Outre-Monde, Édi­tions Bam­boo, label “Dra­koo”, avril 2023, 48 p. — 14,90 €.