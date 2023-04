Barbara Polla, Les femmes d’aujourd’hui au regard des artistes

Barbara Polla et les guerrières

Dans cet impor­tant cor­pus, le corps n’est plus un fan­tôme ou nuage. Il est encore moins une mar­chan­dise façon­née par et pour l’homme. Et en diverses thé­ma­tiques, Bar­bara Polla montre la trans­fi­gu­ra­tions des corps et de la psy­ché fémi­nine par les artistes plas­ti­ciennes et photographes.

Ces créa­trices en sou­lignent (comme par exemple Mimiko Türk­kan) la fra­gi­lité mais tout autant la puis­sance. Les Soeurs H ou Auré­lie Gra­vas les scé­na­risent dans des formes d’altérations déci­sives pré­ludes non d’une vie par­ti­cu­lière mais d’un accom­plis­se­ment jusque-là refusé.

Bar­bara Polla garde l’immense mérite de sor­tir de cadres des artistes fémi­nistes phares. Ici, la plus connue est peut être Dana Hoey. Elle est le modèle de celles qui luttent cha­cune à la manière pour une “sur vie” là où n’étaient accor­dées que des survivances.

L’essayiste illustre com­ment ces artistes de diverses cultures ont su délo­ger l’arbitraire et l’atrabilaire mas­cu­lins. Des rhé­to­riques de régé­né­res­cence vis­cé­rales viennent cas­ser le cercle des dis­pa­ri­tions pro­gram­mées afin que les oeuvres et bio­gra­phies de femmes trouvent enfin la place qu’elles méritent.

Certes, Babara Polla pos­sède un côté mes­sia­nique : celui d’une inal­té­rable opti­miste. Celles et ceux qui ne le par­tagent pas for­cé­ment appren­dront dans cet ouvrage com­ment espé­rer : le monde de demain sera fémi­nin ou ne sera plus.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Polla, Les femmes d’aujourd’hui au regard des artistes, Slat­kine, Genève, avril 2023, 224 p.