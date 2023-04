Gian Luca Groppi, Tributo All’Inespresso

After hours

Gian Luca Groippi entraine dans un uni­vers étrange fait d’angoisse et de mys­tère.

Par ses scé­no­gra­phies, il tente de réveiller le regard dans une période de frac­tures et de doute.

L’urgence est là. Et le pho­to­graphe ita­lien éprouve ici le besoin de rendre hom­mage à celles ceux qui ont mis fin à leur exis­tence par anti­ci­pa­tion.

Il a recher­ché et col­lecté des archives à leur sujet afin de les trans­for­mer par de nou­velles images. Elles deviennent des allé­go­ries de leurs luttes et aban­dons pro­gram­més. Et par écho, ren­voient à notre situation.

jean-paul gavard-perret

Gian Luca Groppi, Tri­buto All’Inespresso, VASA Exhi­bi­tions, 2023.