Elizabeth Sunflower, Naked Seduction (exposition)

Fémi­nisme et contre-culture

Eliza­beth Sun­flo­wer (1943–2008} était une pho­to­jour­na­liste de San Fran­cisco où elle a docu­menté la culture pop alter­na­tive des années 1960, 1970. Il s’agit là de la pre­mière expo­si­tion de son tra­vail depuis son décès en 2008.

Cette série de pho­to­gra­phies, prises entre 1970 et 1972 dans le quar­tier de North Beach à San Fran­cisco, met en exergue le rôle des tra­vailleuses du sexe et pro­pulse le mou­ve­ment fémi­niste comme idéal de la contre-culture.

Chaque photo dépeint selon divers axes la force des femmes qui s’unissent pour reven­di­quer leur pou­voir. L’objectif prin­ci­pal n’est pas les figures nues et les expres­sions de dan­seuses exo­tiques emblé­ma­tiques.

E. Sun­flo­wer avait un œil incroyable pour mon­trer la dis­pa­rité socié­tale entre les hommes et les femmes. Elle uti­lise diverses scènes pour illus­trer les contrastes et les stan­dards de l’époque.

Elle a su cap­tu­rer la beauté de la forme fémi­nine tout en affi­chant l’hypocrisie inhé­rente au monde dominé par les hommes. Ils vou­laient gar­der le contrôle sur l’autonomie cor­po­relle, la voix et com­battre l’autonomie des femmes.

jean-paul gavard-perret

Eli­za­beth Sun­flo­wer, Naked Seduc­tion, DUPLEX; New York, du 22 avril au 2 mai 2023.