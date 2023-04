Sylvie Bouilloud, Paul-Armand Gette — Au pays des merveilles

Loukoum et eau de rose

Sylvie Bouilloud est spé­cia­liste de réa­li­sa­tion de films d’interviews d’artistes contem­po­rains et de films docu­men­taires. Après deux années ryth­mées par les injonc­tions liées au Covid et une acti­vité ren­due dia­phane, en 2021 elle a ren­con­tré et inter­viewé l’artiste Paul-Armand Gette âgé de 94 ans .

L’artiste est réputé pour ne pas accor­der d’interviews pour cause de nom­breux détrac­teurs qui ne cessent d’attaquer son approche du corps fémi­nin par­fois nubile et sa pré­ten­due mas­cu­li­nité toxique.

Face aux condi­tion­ne­ments et cen­seurs, il a su tou­jours résis­ter, appuyé par ses nom­breux modèles qui le sou­tiennent de leur pré­sence et de leurs défenses dans ce film.

Celui-ci per­met de suivre son aven­ture de liberté et de jeux. Le doux ico­no­claste se double d’un phi­lo­sophe, d’un his­to­rien, d’un géo­logue, d’un ento­mo­lo­giste et d’un liber­taire.

Lut­tant contres idées reçues, la bien­séance, citant les Sur­réa­listes, étu­diant les manus­crits alchi­miques, les pein­tures de Cra­nach, évo­quant Arté­mis, en ce temps d’interdictions, de liberté contrainte, il ins­crit une œuvre moins sca­breuses qu’on ne le dit.

Elle reste une bouf­fée au long cours de malice et d’intelligence. Par ailleurs, ce film montre ce que recherchent les femmes modèles dans le regard d’un tel créa­teur. Leur propre ima­gi­na­tion va faci­le­ment au-delà de celle de Gette.

Ce film réa­lisé en plu­sieurs étapes pro­pose une décou­verte rare et ori­gi­nale, Sophie Vola­tier, une de ces femmes que cer­tains vou­lurent réduire à une des vic­times, explique son par­cours avec le créa­teur. A 9 ans elle accepta une petite sor­tie dans la rue avec lui et émer­gèrent les pre­mières images (détails de pieds dans des chaus­sures ajou­rées, mor­ceau d’épaule et pli d’aisselle dans un t-shirt bleu, etc.).

Elles ont été sui­vies au fil des ans par d’autres images créées tou­jours dans le res­pect, dans un cli­mat d’attention, d’écoute et d’observation lors des l’éclosion des trans­for­ma­tions ado­les­centes puis dans la matu­rité du modèle.

Existe là une des tour­nures poé­tiques de 45 années d’images qu’une telle femme (elle se fait porte-parole de bien des modèles : Camille Mora­via et bien d’autres) défi­nit comme “une forme de dou­ceur, aussi suave que celle d’un lou­koum , le velouté d’un pétale de rose sur une bouche entrou­verte qui ins­pire suf­fi­sam­ment pour que le pétale reste en suspens…”

jean-paul gavard-perret

Paul-Armand Gette, Au pays des mer­veilles

De : Syl­vie Boul­loud

Genre : Docu­men­taire

Durée : 1H00mn

Sor­tie : 24 mai 2023 en salle

Synop­sis

Ce film consa­cré à l’artiste Paul-Armand Gette aborde le sujet du corps fémi­nin, de sa repré­sen­ta­tion dans l’art, de la ques­tion du modèle et de sa liberté. Paul-Armand Gette se déjoue de nos habi­tudes visuelles, pro­voque nos juge­ments et nos a priori. Qui mieux que ses modèles pour par­ler de lui, avec lui, sur elles ?