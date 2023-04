En pho­to­gra­phie comme ailleurs la dia­blesse est dans les détails. En sourd du désir dans la soli­tude insur­mon­table. Bref, celle-là émet des pro­po­si­tions que le réel et sa boue n’offrent pas for­cé­ment. Sur le cla­vier des sens, noc­turne elle ouvre le jour, diurne, l’inconnu. Elle tra­verse l’œil contre le manque en divine évi­dence quoique dieu n’en soit pas le sujet omnipotent.

Des fris­sons sont offerts par des déesses et leur vol­can. Tout s’y trame, induit la flamme. Le voyeur se pâme sans glue ni glas. La brune, rousse ou blonde arra­chée à l’univers ouvre sa fleur à la pal­pi­ta­tion de la chair. L’herbe se mouille là où les graines se ras­semblent.

Certes, diront cer­tains, une image est une simple hypo­thèse mais le désir se satis­fait d’une telle affec­tion. Et même s’il arrive (rare­ment) que le voyeur s’interroge sur la nature de ce qu’il éprouve, se crée un phé­no­mène impen­sable ou indi­cible. Le pre­mier est du pro­vi­soi­re­ment impensé, le second du pro­vi­soi­re­ment dissimulé.

A ce point, l’imaginaire cesse de mas­quer ses deux arrière-pays : l’un clair — du déjà vu -, l’autre qui reste en attente sous forme de sou­hait sans la moindre vertu.

jean-paul gavard-perret



Col­lage d’Al Varlez