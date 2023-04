Guido Castagnoli, Invisible Cities

Les cités de désir et de la peur

Les villes qui n’existent pas, Guido Cas­ta­gnoli sait les inven­ter. Elles res­tent en par­tie invi­sibles : n’en demeurent que d’étranges totems là où une telle série devient ‚comme l’écrit l’artiste, “un récit de voyage vers des lieux qui n’existent pas”.

La réfé­rence à Italo Cal­vino s’impose là où la pho­to­gra­phie s’éloigne de la réa­lité et de ses conven­tions pour offrir des lieux où l’espace et le temps mitonnent entre passé et futur.

Nous ne sommes néan­moins trans­por­tés ni dans la nos­tal­gie ni dans la science-fiction. Tou­te­fois, la ville n’est plus un conglo­mé­rat tel que nous l’attendons. Et ses édi­fices en exer­cices de conden­sa­tions échappent à ce que nous connais­sons. A la pierre et au béton fait place une fiction.

Nous sommes bien plus proches des rêves que d’une quel­conque réa­lité. Cal­vino reste dons bien le réfé­rent idéal pour de tels rébus, mic­tions de peur et de désir. Là où tout demeure énigme en pers­pec­tives trompeuses.

jean-paul gavard-perret

Guido Cas­ta­gnoli, Invi­sible Cities, L’Oeil de la pho­to­gra­phie, avril 2023.