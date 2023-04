John Steinbeck, Romans

Tenir — ou pas

Cet ouvrage ras­semble le cycle de la “Tri­lo­gie du tra­vail”. A savoir “En un com­bat dou­teux “, “Des sou­ris et des hommes” et “Les Rai­sins de la colère” . Mais s’y retrouve aussi le roman dit de la matu­rité de l’auteur : “À l’est d’Éden”.

Se donnent donc ici les oeuvres majeures de celui qui plus qu’un autre à mis en exergue la réac­tion des hommes à la pres­sion du groupe. Ce com­bat reste sou­vent dif­fi­cile mais Stein­beck lui donne pafois une dimen­sion épique, par­fois des res­sorts plus simples mais où la fra­gi­lité des êtres est tou­jours mise en exergue.

Divers types de dra­ma­ti­sa­tion trans­forment la parole de chaque livre sui­vant des moments et endroits dif­fé­rentes là où néan­moins il est tou­jours néces­saire de poser presque les mêmes ques­tions (décli­nées de diverses façons) afin de mon­trer ce qui existe à tra­vers cer­tains inva­riants sociaux.

Les romans évoquent des vies en mou­ve­ments et l’auteur ne se contente pas de regar­der le réel : il le nour­rit à tra­vers des éner­gies parmi par­fois les plus farouches et les plus obscures.

D’où cettte suc­ces­sion de fic­tions pour mettre à nu, par l’énigme et l’injonction de l’écriture, des émo­tions qui excèdent la pen­sée pour mieux sou­le­ver ce qui abat sou­vent les hommes mais les fait vivre — certes plu­tôt mal que bien..

jean-paul gavard-perret

John Stein­beck, “Romans”, trad. par J.-C. Bon­nar­dot, Maurice-Edgar Coin­dreau, Edmond Michel-Tyl et Charles Recoursé. Édi­tion publiée sous la direc­tion de Marie-Christine Lemardeley-Cunci, Gal­li­mard, Biblio­thèque de la Pléiade, 2023, 1664 p.