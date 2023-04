Giulio Paolini, Éditions imprimées et multiples (1967–1977) & Renverser ses Yeux

De l’un au multiple

Giulio Pao­lini pro­pose depuis les années 60, en com­pa­gnie des membres de l’ “arte povera” dont il fut l’un des repré­sen­tants, un tra­vail capable de s’emparer des enjeux de l’avant-garde qui ne renie jamais l’histoire de l’art en emprun­tant autant à la mytho­lo­gie qu’aux arts concep­tuel et minimal.

La Librai­rie Marian Good­man a pré­senté une expo­si­tion consa­crée aux pre­mières édi­tions impri­mées et aux mul­tiples de Giu­lio Pao­lini pro­duites de 1967 à 1977. Ceux-là pour l’artiste gardent une valeur par­ti­cu­lière : “Une image, repro­duite et répé­tée en plu­sieurs exem­plaires, accen­tue para­doxa­le­ment sa propre iden­tité”, écrit-il.

Avec “Dans des jeux de ren­vois et de réflexion”, Pao­lini frag­mente la per­cep­tion pour envi­sa­ger l’éclatement de la figure humaine et recons­truire des allé­go­ries. Il oriente tou­jours sa pra­tique vers une dimen­sion concep­tuelle, avec une atten­tion por­tée sur les élé­ments qui com­posent le tableau, l’espace de la repré­sen­ta­tion, la rela­tion entre l’œuvre et le spec­ta­teur, ainsi que sur la figure de l’auteur.

Compo­sées d’une gamme de maté­riaux majo­ri­tai­re­ment homo­gène - pho­to­gra­phie, plâtre, papier à des­sin, Plexi­glas, objets, gra­phique et livre -, ces œuvres dia­loguent avec le temps , l’histoire et elles pos­sèdent une struc­ture com­plexe.

Par l’observation atten­tive de chaque détail est donné accès à une lec­ture de la com­po­si­tion com­plète, dépas­sant la per­cep­tion initiale.

jean-paul gavard-perret

Giu­lio Pao­lini,

– Édi­tions impri­mées et mul­tiples (1967–1977), Librai­rie Mariam Good­man, Paris, 2022,

- Ren­ver­ser ses Yeux au Jeu de Paume et au Bal à Paris du 11 octobre 2022 au 29 jan­vier 2023.