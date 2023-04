André Téchiné, Les âmes soeurs

A corps perdu

C’est en Ariège qu’André Téchiné pour­suit avec Les âmes sœurs son œuvre lyrique et roma­nesque, débu­tée en 1969 avec Pau­lina s’en va.

Ici une his­toire d’un frère et d’une sœur (thème récur­rent chez le réa­li­sa­teur) devient l’histoire d’un retour à la vie pour un sol­dat des forces fran­çaises au Mali griè­ve­ment blessé dans une explosion.

C’est aussi l’histoire d’une recons­truc­tion pour sa sœur qui, en pre­nant soin de lui, tente de s’émanciper d’un atta­che­ment ancien. Noé­mie Mer­lant et Ben­ja­min Voi­sin prêtent corps, visages et voix face à la caméra du cinéaste en un film tou­jours étrange, décalé, avec des fron­tières fra­giles qui s’effacent et per­mettent de voya­ger dans un imaginaire.

Cinéaste du corps, Téchiné raconte sa recons­truc­tion au-delà de l’amnésie dans un mou­ve­ment du men­tal et de sa “viande”. Une mémoire doit remon­ter plus loin qu’un déni et des abîmes en un sus­pense que le réa­li­sa­teur orga­nise.

Il s’agit de réin­ven­ter des sou­ve­nirs, de se “refaire un film” et c’est un peu la nature du cinéma où le passé se recons­truit au pré­sent. Et où le per­son­nage de Char­lot ici est essentiel.

jean-paul gavard-perret





Les âmes soeurs

De : André Téchiné

Genre : Drame

Durée : 1H40mn

Sor­tie : 12 avril 2023 en salle

Synop­sis

David, lieu­te­nant des forces fran­çaises enga­gées au Mali, est griè­ve­ment blessé dans une explo­sion. Rapa­trié en France, il souffre d’amnésie et com­mence une longue conva­les­cence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la mai­son fami­liale des Pyré­nées, entre mon­tagnes et lacs, Jeanne tente de ravi­ver sa mémoire, mais David ne parait pas sou­cieux de se récon­ci­lier avec celui qu’il était.