Robert de Laroche, Le maître des esprits

Une enquête de Fla­vio Fos­ca­rini, nobi­luomo vénitien

La com­tesse Lucre­zia dal Zaffo est la proie de cau­che­mars qui viennent la per­sé­cu­ter toutes les nuits depuis deux semaines. Sa santé décline. Le comte, inquiet, s’en ouvre à Fla­vio Fos­ca­rini qui lui rend visite. Ils sont tous deux col­lec­tion­neurs de pierres rares. Ce der­nier se pas­sionne éga­le­ment pour les affaires mys­té­rieuses.

Effec­ti­ve­ment le récit l’intéresse et il sou­haite s’entretenir avec la com­tesse, dans sa chambre. Là, il remarque une irré­gu­la­rité dans une cloi­son de l’alcôve. Cela sonne creux. La cloi­son abat­tue, ils voient le sque­lette d’une femme assise, contem­plant une vanité. Or, per­sonne, dans la famille du comte, n’a évo­qué une quel­conque dis­pa­ri­tion de femme. Pour­quoi a-t-elle été emmu­rée vivante ?

Mais une autre affaire va mobi­li­ser le héros en lien avec les trem­ble­ments de terre qui secouent Venise…

Le maître des esprits s’inscrit tota­le­ment dans le genre du polar his­to­rique. Le roman­cier reprend nombre des pro­ta­go­nistes du tome pré­cé­dent La ves­tale de Venise. Comme pré­cé­dem­ment il mêle per­so­nanges de fic­tion et per­son­na­li­tés his­to­riques authen­tiques comme l’écrivain et dra­ma­turge Gas­paro Gozzi qui prend une part active dans la réso­lu­tion des mys­tères. On suit, entre autres, les péré­gri­na­tions de Madame d’Urfé, une veuve richis­sime qui se pas­sionne pour la Cabale et l’alchimie.

Il intègre, dans une intrigue qui flirte avec le mys­tère, de nom­breux élé­ments rele­vant de l’occultisme et de l’ésotérisme. Le tra­vail docu­men­taire mené par Robert de Laroche est indé­niable. Il livre des des­crip­tions pré­cises et soi­gnées des demeures, de leurs loca­li­sa­tions, des inté­rieurs des palais, des canaux et venelles ainsi que des objets usuels et moins usuels. Il fait un usage fré­quent de vocables ita­liens en usage à l’époque, dont un glos­saire en fin de volume donne une traduction.

Ce second volet des enquêtes de Fla­vio Fos­ca­rini se lit avec un grand inté­rêt tant le roman­cier sait faire vivre la Venise de l’an 1741. Superbe !

serge per­raud

Robert de Laroche, Le maître des esprits, Folio Poli­cier n° 980, février 2023, 352 p. — 9,20 €.