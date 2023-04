Arjan de Nooy, Photology

Le pho­to­graphe inspiré

Photo­logy est un livre photo sur la pho­to­gra­phie. Il ren­voie à la fois à l’étude du médium et à la logique des jeux pho­to­gra­phiques et est ins­piré par les tra­vaux du phi­lo­sophe tchèque Vilém Flus­ser. Ce der­nier pen­sait que la pho­to­gra­phie avait fon­da­men­ta­le­ment changé la façon de voir le monde,

Arjan de Nooy le prouve en 20 pro­po­si­tions à l’aide de pho­to­gra­phies trou­vées, de cartes pos­tales, d’images en ligne et de simu­la­tions de pho­tos. L’artiste construit une vue d’ensemble de la pho­to­gra­phie.

Il a orga­nisé le livre par caté­go­ries thé­ma­tiques comme l’histoire, le hasard, le style, l’information, les genres (comme le por­trait) et les théo­ri­ciens de la pho­to­gra­phie, sans viser l’objectivité ou l’exhaustivité.

Chaque caté­go­rie est explo­rée du point de vue indi­vi­duel de De Nooy. Elle est trai­tée de manière dis­tinc­tive, par­fois fan­tai­siste. Ces caté­go­ries sont construites en fonc­tion des acti­vi­tés mon­trées sur la photo : per­sonnes qui dînent, prennent une photo de vacances, etc.

Les his­toires qu’il construit donnent aux pho­to­gra­phies à la fois un contexte arti­fi­ciel et leur sens. Et ce, jusqu’à ce qui va suivre un tel ouvrage : des bio­gra­phies de pho­to­graphes fic­tifs pré­sen­tées comme des textes contemplatifs.

jean-paul gavard-perret

Arjan de Nooy, Pho­to­logy, édi­tions Gale­rie Caro­line O’Breen, Amster­dam, 2023, non paginé.