Roland Portiche, L’homme qui ressemblait au Christ

Que cache ce linceul ?

Autour du suaire de Turin qui sus­cite tou­jours autant de ques­tions, d’élucubrations et de légendes, Roland Por­tiche pro­pose un roman d’aventures quelque peu aty­pique, riche­ment docu­menté et nourri par une ima­gi­na­tion fertile.

En cette fin du XIIIe siècle, Ulysse Came­ron de Bath che­mine depuis des heures sous une pluie bat­tante en com­pa­gnie de Kos­tan­din, son écuyer armé­nien. Ils arrivent à la for­te­resse d’Urquhart, en Écosse, pour y ren­con­trer sir Alan Dur­ward.

Celui-ci n’a plus de nou­velles de son fils unique, Alis­ter, parti au Moyen-Orient. Seule une lettre de Guillaume de Beau­jeu fait état d’une visite que lui ren­dit Alis­ter se disant envoyé secrè­te­ment par l’évêque de Lucques pour ren­con­trer un per­son­nage dan­ge­reux contrô­lant les com­merces illi­cites de la région d’Acre. Mal­gré les recherches, le jeune homme reste introu­vable. Alan Dur­ward pro­pose aux deux hommes, contre une forte somme, d’aller enquê­ter à Saint-Jean-D’acre. Sa fille Sibylle, qui a assisté à l’entretien, les accom­pa­gnera. Or, Alis­ter est pri­son­nier d’un téné­breux per­son­nage sur­nommé l’Épervier. Et celui-ci a des pro­jets très pré­cis le concer­nant car…

Depuis l’Écosse, le roman­cier lance ses héros dans une course-poursuite qui les mène en Haute-Galilée, à Bag­dad et jusque dans l’empire mon­gol du grand khan de Perse. Il raconte la situa­tion des Chré­tiens au Moyen-Orient, expli­cite les tenants et les abou­tis­sants de poli­tiques dont le but est la conquête, même si celle-ci est deve­nue une illu­sion. Il raconte, avec pré­ci­sion, le com­merce des fausses reliques, le tra­fic avec l’Occident avide de ces contre­fa­çons qui servent à abu­ser les croyants.

Et de fausses reliques en fal­si­fi­ca­tions appro­chantes, pour­quoi ne pas aller jusqu’au seuil ultime, faire une repré­sen­ta­tion du Christ à l’image de celles qui cir­culent ini­tiées par les artistes ? L’action est très pré­sente car les situa­tions poli­tiques sont par­ti­cu­liè­re­ment instables quand les inté­rêts de chefs de guerre priment, même si les Tem­pliers tentent de mettre un peu d’ordre.

Avec L’homme qui res­sem­blait au Christ, Roland Por­tiche dont on a pu appré­cier sa remar­quable Tri­lo­gie Ernetti (Albin Michel — Livre de Poche), signe un magni­fique roman éru­dit où prime l’aventure.

serge per­raud

Roland Por­tiche, L’homme qui res­sem­blait au Christ, Albin Michel/Versilio, avril 2023, 368 p. — 21,90 €.