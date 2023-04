Mo Malø, La Breizh Brigade — t.01 : “Bienvenue chez les Corrigan !”

Quel trio !

Les Cor­ri­gan, ce sont trois femmes. Mag­gie qui, au début de cette his­toire a 69 ans et 364 jours. Sa fille Louise, une jolie qua­dra, est la mère d’Enora qui a ter­miné ses études de vété­ri­naire et a une affec­tion par­ti­cu­lière pour les mou­tons. Elles tiennent une mai­son d’hôtes tout près de Saint-Malo, Le Manoir des Cor­ri­gan. L’aînée qui pos­sède un carac­tère bien trempé est veuve depuis vingt ans mais col­lec­tionne les aven­tures. Si Louise est effa­cée et dis­crète, écra­sée par sa mère, Enora tient de sa grand-mère. Elle pos­sède un franc-parler et fait montre d’attitudes réso­lues.

La dis­pa­ri­tion inex­pli­quée de Constant, le mari de Mag­gie, les avaient ame­nées, elle et Louise, à créer La Breizh Bri­gade pour ten­ter de résoudre le mys­tère. Mais se pre­nant au jeu, elles pas­saient au crible les faits divers locaux en jouant à copier les méthodes d’investigation poli­cière. Enora, toute petite, avait été initiée.

Fanny, gérante de l’annexe du Repaire des Cor­saires va réveiller, comme il lui a demandé la veille, Paul Le Tohic. Lorsqu’elle pousse la porte après avoir frappé et appelé en vain, elle voit un homme assis sur une chaise, nu, le cha­lu­meau de sa cor­ne­muse plongé dans la gorge jusqu’à la garde. Rien n’est dérangé dans la chambre. Par reflexe, elle sort son por­table et prend trois pho­tos avant de pré­ve­nir la police. Puis elle court chez Enora, son amante, l’informer du drame et se faire récon­for­ter.

Dans les mai­sons d’hôtes, c’est l’effervescence quand la nou­velle est connue. Paul est le son­neur du BBB — Briac Breizh Bagad — le meilleur dans cette spé­cia­lité. La police, menée par le com­mis­saire Chris­tophe Guilloux, recueille les pre­miers témoi­gnages et traque des indices.

Paul a été l’amant de Mag­gie, il y a quelque quinze ans. Elle n’a pu résis­ter à son invi­ta­tion quand par un billet il lui a donné rendez-vous à 21 heures.

Dodik Cadiou, veuve et oisive, habite en face du Manoir des Cor­ri­gan, et guette les faits et gestes de ses voi­sines. Or, elle a connais­sance de la sor­tie en soi­rée de son enne­mie.

Quand Fanny révèle à Enora qu’elle a vu Mag­gie sor­tir de la chambre de Paul, la jeune fille demande des expli­ca­tions à sa grand-mère. Celle-ci tente d’éluder la ques­tion.

Pour le com­mis­saire, nou­vel­le­ment nommé à Saint-Malo, cette affaire est l’occasion ines­pé­rée de trai­ter un dos­sier cri­mi­nel qui va faire la une de la presse natio­nale.

C’est Louise qui res­sus­cite la Breizh Bri­gade et elles engagent une course de vitesse avec la police, car…

À quinze minutes des célèbres rem­parts, deux mai­sons d’hôtes se font concur­rence. L’animosité est forte entre les Cor­ri­gan et Guy Le Divel­lec, le patron du Repaire des Cor­saires. Cepen­dant, des liens existent entre les deux sphères.

Le roman­cier, qui compte à son actif une qua­ran­taine d’ouvrages dans des genres dif­fé­rents, débute une série qui s’inscrit dans un mou­ve­ment lit­té­raire en vogue, ces romans poli­ciers où la vio­lence est très atté­nuée, qui compte des morts, certes, mais qui offrent des enquêtes clas­siques menées prin­ci­pa­le­ment par des ama­teurs. L’intérêt réside soit dans le cadre retenu, soit dans la per­son­na­lité des protagonistes.

Mo Malø ins­talle sa saga à Saint-Malo, un cadre déjà remar­quable et met en scène un trio fémi­nin bien sin­gu­lier. Autour de la matriarche, qui sait goû­ter tous les plai­sirs de la vie, il anime une gale­rie de per­son­nages fort bien conçue, ani­mée avec une belle toni­cité.

Il n’exclut pas d’évoquer l’amour phy­sique, le pré­sen­tant de manière cocasse sans être sca­breux. L’adjointe du com­mis­saire pro­fesse No zob in job quand Mag­gie évo­quant son nou­vel amant en titre recon­naît qu’elle veut bien avoir un homme sur le dos mais pas plus de quelques minutes.

Le ton est tonique, l’écriture plai­sante à lire et l’intrigue se découvre avec grand plai­sir avec cette enquête por­tée par des per­son­nages par­ti­cu­liè­re­ment intéressants.

serge per­raud



Mo Malø, La Breizh Bri­gade — t.01 : Bien­ve­nue chez les Cor­ri­gan !, Les Escales, coll. “Séries”, février 2023, 352 p. — 15,00 €.