Michel Bourçon, Sorbier de l’oiseleur — Chambre 21

Au bord de la falaise

Ces poèmes des confins four­millent de trou­vailles poé­tiques. Dans des cou­loirs, une lune de métal reflète sa face déserte ou celle du monde. Le poète est forcé d’errer dans le regret d’un soleil. De sa voix, il croit dire mais ne se fait pas entendre.

C’en est fini avec les chœurs et cym­bales. Le poète se tient au bord du monde pour pas­ser en contre­bande dans les herbes folles qu’il voit de sa fenêtre.

C’est de là et à nous, com­pa­gnons de noce, que Bour­çon parle sans s’enivrer de mots. Il ne conserve que ceux de son enfer­me­ment : les mots-sel, les mots-népenthès. Existe là un lieu de silence comme (presque) der­nière étape, qu’il faut par­cou­rir seul mais non sans séré­nité.

Et ce; même si per­sonne, sinon des soi­gnants, aper­çoit l’errant en sa clôture.

Mais un lan­gage s’invente pour le dire. Ce n’est ni un mirage, un hasard, pas même une coïn­ci­dence. La musique de ce lan­gage ne trouble que celle du silence, mais les mots retrouvent leur propre image, comme sur­vo­lant un grand lac immo­bile.

Preuve que images et mots sont venus de loin, avec leurs chan­sons de gestes et avec la vie du poète pour la et nous retrouver.

jean-paul gavard-perret

Michel Bour­çon, Sor­bier de l’oiseleur — Chambre 21, Edi­tions Pour­quoi viens-tu si tard ?, Nice, 2023, 136 p. — 12,00 €.