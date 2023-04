Némésis (Philip Roth / Tiphaine Raffier)

avec Clara Bre­theau, Eric Chal­lier, Maxime Dam­brin, Judith Derouin, Juliet Dou­cet, Fran­çois Godart, Alexandre Gonin, Maika Loua­kai­rim, Tom Menan­teau, Hélène Pata­rot, Edith Proust, Stuart Seide, Adrien Serre.

et les musicien·ne·s de l’ensemble Miroirs Eten­dus Clé­ment Darlu, Emma­nuel Jac­quet, Lucas Ounissi, Clé­mence Sarda, Claire Voi­sin

avec la par­ti­ci­pa­tion du Choeur d’enfants du Conser­va­toire de Saint-Denis : Suzanne, Anou­chka, Féli­cie, Zoé, Gift, Bles­sing, Maïa, Jetro, Liya­nie, Mahaut, Hajar, Mar­tha, Han­nah, Nouha, Zoé, Maud, Paloma, Léo­nie, Alice, Maïa, Maë, Thaïs, Anna, Calie (en alter­nance), direc­tion Erwan Picquet.

Dra­ma­tur­gie, assis­ta­nat à la mise en scène Lucas Samain ; musique Guillaume Bachelé ; arran­ge­ments musi­caux Pierre Mares­caux Clé­ment Darlu ; scé­no­gra­phie Hélène Jour­dan assis­tée d’Alice Girar­det ; lumière Kelig Le Bars ; vidéo Pierre Mar­tin Oriol ; son Hugo Ham­man ; chorégraphies col­lec­tives dirigées par Pep Gar­rigues ; cos­tumes Caro­line Taver­nier ; per­ruques, maquillage Judith Scotto ; coor­di­na­tion chœur d’enfants Vic­to­ria Mol­land ; cadreur Raphaël Orio.

Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h durée 2h50 créa­tion aux Ate­liers Ber­thier

relâche les lun­dis et le dimanche 26 mars. Repré­sen­ta­tions sur­ti­trées en anglais les ven­dre­dis 24 et 31 mars et 7, 14, et 21 avril.