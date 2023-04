Andreï Guelassimov, Purextase

Portrait d’un homme en rappeur-star !

Après La Rose des vents, les édi­tions des Syrtes publient un nou­veau roman d’Andreï Gue­las­si­mov qui, déci­dé­ment, impres­sionne par son éclec­tisme.

Au lieu du roman d’aventures et des consi­dé­ra­tions géo­po­li­tiques de son pré­cé­dent opus, il opte cette fois pour un roman de la quête d’identité, libre­ment ins­piré de la vie de Basta, célèbre rap­peur russe.

Le récit part d’une mésa­ven­ture sur­ve­nue en Alle­magne pour amor­cer une plon­gée dans les sou­ve­nirs de Tolian, le pro­ta­go­niste du roman : son exis­tence appa­raît alors sous la forme d’un trip­tyque, dont chaque pan cor­res­pond à une incar­na­tion du per­son­nage. Pis­to­letto, jeune homme hâbleur et en marge, flir­tant à ses dépens avec la mafia et grand ama­teur de drogues, est la pre­mière ver­sion du pro­ta­go­niste.

Ou du moins est-ce le double que le jeune Tolian se crée alors qu’il gran­dit à Rostov-sur-le-Don, ado­les­cent désa­busé et un peu rebelle qui se cherche dans la musique et ren­contre un cer­tain suc­cès. Il sera obligé d’abandonner Pis­to­letto et de se conten­ter de lui-même lorsqu’il sera contraint de se dés­in­toxi­quer et séjour­nera dans un monas­tère, avant de se dédou­bler à nou­veau pour deve­nir Boos­ter, étoile mon­tante du rap russe.

Porté par une écri­ture dyna­mique qui lorgne vers le flow du rap, Purex­tase est un roman vibrant, grâce à la per­son­na­lité du héros qu’Andreï Gue­las­si­mov a su doter d’une vraie pro­fon­deur orga­nique.

On sent la colère, l’énergie, le déses­poir, la pas­sion, le désar­roi… d’un per­son­nage pour­tant peu loquace et peu enclin aux confi­dences psycho-sentimentales, ce qui est en soi une grande réussite.

Les paroles des chan­sons de Tolian-Booster, emprun­tées visi­ble­ment au Basta qui lui sert de modèle, y contri­buent effi­ca­ce­ment aussi. C’est une idée très judi­cieuse de l’auteur que cet emprunt. Le roman satis­fera aussi ceux qui, comme moi, sont intri­gués par le mys­tère d’une célé­brité en for­ma­tion : qu’est-ce qui fait qu’un être va émer­ger de la foule de ses sem­blables et s’attirer l’adoration uni­ver­selle ?

Purex­tase nous en offre une espèce d’aperçu de l’intérieur et le lec­teur, conquis, devient un fan de Tolian-Booster.

agathe de lastyns

Andreï Gue­las­si­mov, Purex­tase, tra­duit du russe par Raphaëlle Pache, les Syrtes, jan­vier 2023, 384 p. – 23,00 €.