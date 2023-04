Francesca Magnani, Maschi et Maschere

Des masques et des hommes

Fran­cesca Magnani est une pho­to­graphe (mais aussi écri­vaine, ensei­gnante et tra­duc­trice ita­lienne) basée à Brook­lyn. Elle a grandi à Padoue puis a rejoint New York pour ses études et y est res­tée.

Elle expose dans sa ville natale 21 images de rue où se mélangent docu­men­ta­tion et poé­sie urbaine. Depuis plus de 25 ans, Magnani se pro­mène dans les quar­tiers de New York et, pen­dant la pan­dé­mie, elle a mar­ché tous les jours dans rues, les parcs, le métro et lors des manifestations.

La pho­to­graphe s’intéresse depuis long­temps aux ques­tions d’identité et d’auto-représentation et à la façon dont les cita­dins vivent. Et cela s’est accen­tué avec le Covid et le port du masque obli­ga­toire sur celui de l’identité.

Celles et ceux qu’elle capte sou­rient peut-être, observent l’objectif avec défi ou regardent ailleurs, absor­bés dans leurs pen­sées. Pho­to­graphe et photographié(e)s sont ici liés par la rue, à savoir dans une pers­pec­tive hori­zon­tale d’une cité per­çue comme verticale.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesca Magnani, Maschi et Maschere, Gal­le­ria Samonà of Banca d’Italia, Padoue, du 12 avril au 7 mai, 2023.