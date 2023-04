Cristèle Alves Meira, Alma Viva

Vision des femmes

“C’est en choi­sis­sant de ne pas dire ou mon­trer cer­taines choses qu’elles se révèlent.“

Cris­tèle Alves Meira

C’est dans un petit vil­lage de la région por­tu­gaise encla­vée du Trás-os-Montes, une terre de légendes hors du temps et de l’espace, que la cinéaste fran­çaise, d’origine por­tu­gaise, Cris­tèle Alves Meira a tourné Alma Viva, son pre­mier film.

Inspiré et hanté, il est l’histoire d’un amour fou et au-delà de la mort, entre une petite fille et sa grand-mère ado­rée. Il devient de fait le sym­bole d’une contre-culture face aux pou­voirs en place.

Il va au delà des appa­rences comme du monde des adultes par un retour au ter­ri­toire et au regard de l’enfance comme aux nota­tions anthro­po­lo­giques à la lisière du fantastique.

Tout est vu par l’oeil d’une enfant (jouée par la propre fille de la réa­li­sa­trice) pour abor­der la ques­tion du mys­tère et la com­mu­ni­ca­tion d’une grand-mère “sor­cière” (comme le cinéma ?) avec la mort. Le film aborde donc la ques­tion de la croyance, ce qu’on peut voir ou ne pas voir, ce qu’on décide de mon­trer ou d’occulter.

Et la créa­trice prouve qu’elle a besoin de croire à un autre monde car si les vivants ferment les yeux des morts, ceux-ci les ouvrent à ceux qui leurs closent. Morts et vivants sont donc rame­nés en un même plan entre tri­via­lité et poé­sie “rurale”, là où fil­mi­que­ment sont tra­vaillés autant le hors-champ que ses pro­fon­deurs dans le mon­tage de gestes presque déviants.

Ils per­mettent de créer des membres fan­tômes à la société dans ce film qui nour­rit une forme de transgression.

jean-paul gavard-perret



Alma Viva

De : Cris­tèle Alves Meira

Avec: Lua Michel, Ana Padrão, Jac­que­line Corado

Genre : drame

Durée : 1H28mn

Sor­tie : 12 avril 2023 en salle

Synop­sis

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le vil­lage fami­lial, niché au creux des mon­tagnes por­tu­gaises, le temps des vacances. Tan­dis que celles-ci com­mencent dans l’insouciance, sa grand-mère ado­rée meurt subi­te­ment. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est han­tée par l’esprit de celle que l’on consi­dé­rait comme une sorcière.