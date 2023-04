Les formes de l’éros

La Suis­sesse Vanessa Safavi, pour sa double expo­si­tion, crée un uni­vers gour­mand, facé­tieu­se­ment, ambigu. Nous sommes pro­je­tés dans une sorte de confi­se­rie mais tout autant près d’un sex-shop au vu de formes à l’évidence sexuelle quasi impa­rables.

L’artiste iro­nise la séduc­tion mais en joue dans un conglo­mé­rat de pro­fon­deur et de légè­reté pour re-présenter le corps, la sym­bo­lique des genres et l’histoire de l’esthétique.

Vanessa Safavi revient ainsi aux fon­da­men­taux de la sculp­ture par une explo­ra­tion appro­fon­die des maté­riaux. Elle en étire les pos­si­bi­li­tés phy­siques et sym­bo­liques. Caou­tchoucs, sili­cone, résine sont des élé­ments essen­tiels de son tra­vail. Et plus par­ti­cu­liè­re­ment, le sili­cone, sa sen­sua­lité, sa tex­ture proche de la peau.

Sa muta­bi­lité, ses effets de trans­pa­rence, jouxtent une forme de féti­chisme iro­ni­sée par les exu­bé­rances joyeuses de la culture pop d’un Ettore Sott­sass ou d’un John McCra­cken dont l’artiste reprend les chro­ma­tismes lumi­neux.

L’artiste déve­loppe de la sorte un lan­gage plas­tique sin­gu­lier et plein d’esprit, infusé d’abstraction géo­mé­trique et de post-minimalisme. Le tout dans une approche aussi ludique que sensuelle.

jean-paul gavard-perret

Vanessa Safavi, I Feel my Dreams Slime at Night, Gale­rie Fabienne Levy, Lau­sanne et Genève, à par­tir du 23 mars 2023.