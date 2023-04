Voyage au centre de la femme

Sara Maria Bern pho­to­gra­phie de la manière la plus juste et simple qui soit pour mon­trer la Semaine Sainte en Sicile. Le sen­ti­ment est là et s’oppose à bien de noirs lam­beaux qui flottent sur le monde et sur un temps annuel de deuil chrétien.

L’amour les rem­place ici et s’élève contre la haine que cer­tains adressent aux autres en les trai­tant comme des chiens. La pho­to­graphe ne s’y est jamais faite. Pour elle, la seule trans­mis­sion pos­sible tient du par­tage.

C’est pour­quoi elle trans­forme sa pho­to­gra­phie en ouver­ture dans un goutte-à-goutte d’émotions. Il comble l’âme de quiétude.

Mais il s’agit aussi d’un voyage pour l’esprit dans une région qui devient ce qu’elle est vrai­ment : à savoir, plus d’amour que de mort. Bref, la poé­sie visuelle marche contre les violences.

jean-paul gavard-perret

Sara Maria Bern, Semaine Sainte de Pâques en Sicile, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, avril 2023.