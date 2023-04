La vie des femmes

Ce livre répond à une ques­tion majeure : qu’est-ce qu’être une femme dans un petit vil­lage rural avant la Grande Guerre, puis dans les décen­nies sui­vantes et enfin dans la grande modernité ?

Au lieu de l’ascension escomp­tée d’un temps à l’autre et vers une libé­ra­tion fémi­nine pro­gram­mée, l’égalité pré­vue ou espé­rée mène les héroïnes (Émi­lienne, Colette et Natha­lie) de ce livre vers une alié­na­tion plus sub­tile et plus radi­cale.

Sous pré­texte d’ouverture du “deuxième sexe” à une éman­ci­pa­tion, bien des portes de fermes se ferment en des “jeux” de cap­tages plus ou moins per­vers. Et plu­tôt plus que moins.

Droit de vote, droit d’inscription à l’université, droit d’exercer une acti­vité pro­fes­sion­nelle sans le consen­te­ment de son mari, droit de gérer son compte ban­caire, contra­cep­tion, auto­rité paren­tale conjointe, avor­te­ment, sous cou­vert de liberté conquise, res­tent sou­vent des cache-misère.

Dans un petit vil­lage des Landes, les héroïnes bien réelles égrènent leur vie entre cou­rage et rési­gna­tion. Certes, une révo­lu­tion est en marche mais la mise sous tutelle des femmes, autre­fois ins­crite au cœur du Code civil, laisse la place à une ser­vi­tude plus sub­tile et plus radicale.

Entre autres et pour le plus grand bon­heur du mar­ché, l’affirmation de soi et de ses désirs deviennent des cre­dos qui font bas­cu­ler vers un monde peut-être encore plus absurde pour les femmes qui espé­raient trou­ver le salut.

jean-paul gavard-perret

Mathilde Ribot, Un siècle de femmes, L’Atelier contem­po­rain, Stras­bourg, 2023, 160 p. — 20,00 €.