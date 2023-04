Jean Renaud, 67 compressions suivi de petite suite racine

Le babil des dan­ge­reuses et dangereux

Ancien élève de l’Ecole Nor­male Supé­rieure de Saint-Cloud, pro­fes­seur de Lettres en khâgne, auteur d’études por­tant sur la lit­té­ra­ture fran­çaise du XVIIIème siècle et sur des contem­po­rains (Simon, Genet, Prigent, Cadiot, Hoc­quard, etc.), roman­cier et poète, Jean Renaud offre un pano­rama de “sa” littérature.

Ses textes s’inscrivent dans la conti­nuité et l’esprit de la revue TXT. Il s’agit de com­pres­sions lit­té­raires (com­pa­rables de celle de César en art). En peu de mots, les rup­tures cultu­relles sont ren­dues évi­dentes. Et ce, des élé­gies de Pro­perce, les pas­to­rales d’Urfé, les élans polis de Scu­déry, les prouesses de Casa­nova, les charmes hel­lé­niques de Louÿs, jusqu’au cynisme de Houel­le­becq et bien d’autres encore puisqu’il n’est pas jusqu’à Delly à ne pas être épar­gné par le sty­let de Renaud.

Il en va de même, à pro­pos des mœurs, entre les car­nages de Sué­tone, l’apocalypse revue par d’Aubigné, les crimes jouis­seurs de Sade, jusqu’aux meurtres posé­ment élu­ci­dés de Sime­non. Toute une méta­phy­sique cul par-dessus tête et une éro­tique s’inscrivent en de tels textes.

Surgit de vignettes sub­tiles et paro­diques (mais pas seule­ment) l’envers du miroir de nos ter­ri­toires pré­ten­du­ment conquis dans ce qu’il reste de nos lec­tures, ici reprises et revi­si­tées. L’auteur découpe des “man’s land” presque aussi oni­riques que dis­crè­te­ment tra­giques. Nos sou­ve­nirs lit­té­raires s’arc-boutent en bor­der lands.

Reste cette scé­no­gra­phique essen­tielle, grave, délé­tère par­fois, drôle sou­vent mais jouis­sive. A la place des mots d’ordre, ce sont leur com­pres­sion et leur réduc­tion qui servent de reven­di­ca­tion impli­cite à une lec­ture et par rebonds des relec­tures activistes.

Par exemple, de La Roche­fou­cauld, l’auteur ne retient aucune maxime, pré­fé­rant mettre l’accent sur d’autres aspects que l’auteur lui-même n’avait fait qu’effleurer. Il en va de même avec Bos­suet dont le mys­ti­cisme, tout comme le voyeu­risme et l’exhibitionnisme de Casa­nova, Sade, Bataille ou Genet, trouve une autre sub­stance. De tous les cor­pus dont il se sai­sit, Renaud — par un lexique chaque fois adé­quat — touche le fond de vérité cachée comme les tré­fonds noi­râtres de l’âme.

Chaque auteur est là, quelques lignes com­pres­sées suf­fisent à “tout” dire loin des oeuvres — du moins comme nous les avions “ten­dues”. Ici elles évo­luent, pointent un nou­veau visage, pèsent en nous de manière plus notoires.

jean-paul gavard-perret

Jean Renaud, 67 com­pres­sions suivi de petite suite racine, Uni­cité, Paris, 2023, 102 p.