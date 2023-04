Massimo Listri, Photographies (exposition)

Espaces de majesté

Massimo Lis­tri a débuté sa car­rière de pho­to­graphe à 17 ans : il tra­vaille déjà pour des maga­zines d’art et d’architecture et c’est avec l’éditeur Franco Maria Ricci qu’il réa­lise ses pre­miers grands repor­tages pour le maga­zine FMR en hom­mage aux plus beaux palais, inté­rieurs, vil­las et œuvres archi­tec­tu­rales les plus extraordinaires.

L’expo­si­tion ras­semble une sélec­tion de 15 pho­to­gra­phies qui retracent la car­rière de l’artiste. Elles offrent un pano­rama com­plet de sa pro­duc­tion, à tra­vers des œuvres de grand for­mat qui trans­mettent un silence et une séré­nité hors du temps en des inté­rieurs vides éclai­rés par une lumière parfaite.

Ce tra­vail est unique par la façon de rendre pré­gnante la vie secrète. Vues d’ensemble ou petits détails révèlent toutes des his­toires qui res­tent cachées der­rière la sur­face des lustres plus que des ves­tiges de vies passées.

jean-paul gavard-perret

Mas­simo Lis­tri, Pho­to­gra­phies, Moretti Fine Art, Monaco, avril 2023.