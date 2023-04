Yves Bonnefoy, Oeuvres poétiques

Un phare

Dans l’œuvre d’Yves Bon­ne­foy (1923–2016), une par­tie consi­dé­rable de ses textes, sur­tout vers la fin de sa vie, est faite à la réflexion sur son tra­vail poé­tique.

Un tel créa­teur est un poète (mais aussi essayiste, tra­duc­teur) parmi les plus impor­tants de notre époque. Il mérite donc lar­ge­ment sa place dans le Pan­théon que repré­sente La Pléiade.

Commen­cée avant sa dis­pa­ri­tion, cette édi­tion devint pour le poète le moyen de mettre de l’ordre dans son tra­vail. C’est lui qui a choisi le titre –bref et géné­rique — de l’ouvrage qui pré­sente l’oeuvre de manière chro­no­lo­gique et au plus près des dates des édi­tions ori­gi­nales.

De for­ma­tion à la fois phi­lo­so­phique, scien­ti­fique et lit­té­raire, Yves Bon­ne­foy a depuis tou­jours cher­ché un lien pos­sible entre la pen­sée et la créa­tion lit­té­raire, étant per­suadé qu’un poète ne peut pas ne pas savoir ce qu’il fait et qu’il se doit donc d’interroger constam­ment sa démarche dans le but d’en sai­sir le sens.

A ce titre, il est devenu poète de la pré­sence, cri­tique du concept. Il voit dans l’acte de poé­sie ce qui per­met à l’être de prendre conscience de sa fini­tude dont le seul lieu est la Terre — d’où l’aspect par­ti­cu­lier de sa méta­phy­sique.

Tout dans son oeuvre — et les recueils réunis ici le prouvent — se fonde dans la rela­tion un espace par­tagé où il s’agit de vivre la plé­ni­tude de au-delà toute illu­sion de la sug­ges­tion des images et des leurres des savoirs.

Bonne­foy les rem­place par la sai­sie de l’immédiateté du sen­sible. Elle per­met d’habiter poé­ti­que­ment le monde. Et ce, là où le poète a renoncé à ses pre­mières atti­rances : à savoir, la croyance aux auto­ma­tismes sur­réa­listes. Ce qui ne l’empêche pas d’accorder toute son impor­tance aux forces de l’inconscient.

C’est pour­quoi en son écri­ture le récit en rêve évite de s’abandonner à l’onirisme noc­turne des Sur­réa­listes pour le trans­for­mer en un état rêveur.

Chez lui, les conden­sa­tions du sou­ve­nir et les sug­ges­tions de la mémoire s’inscrivent dans le lieu ter­restre afin d’atteindre une vérité de parole, source de paix et d’espoir. D’où l’importance d’un tel cor­pus que cette édi­tion per­met de (re)découvrir.

jean-paul gavard-perret

Yves Bon­ne­foy, Oeuvres poé­tiques, Gal­li­mard, collec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, avril 2023, 1808 p. — 65,00 €.