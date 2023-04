Jacques Guigou, Sans mal littoral & Dits sur ma poésie

“Augures de bleu dans les glyphes d’aurore”

Entre tour­ments et extases sans se sous­traire à leurs années, Jacques Gui­gou pour­suit sa quête refu­sant de res­ter au secret de la mère afin de ne pas gêner les ascen­sions en cours.

Ecrire n’est donc pas un aveu en pure perte et ce n’est pas plus plan­ter des arbres pour se cacher der­rière leur forêt mais atteindre ce lit­to­ral où gémit la mer — par­fois sur une bles­sure qu’il faut refer­mer vite.

C’est là que les Vénus reviennent ou plu­tôt les hommes des marais qui veulent les rejoindre. Leurs visages rôdent alors — aucun loup pour s’y dis­si­mu­ler.

Les Vénus furent donc par­faites et le sont encore, même dans leur silence déjà vieux, Et le poète remer­cie celles qui peinent à partir.

jean-paul gavard-perret

Jacques Gui­gou, Sans mal lit­to­ral & Dits sur ma poé­sie, L’Harmattan, Paris 203, 62 p. — 10,00 € & L’impliqué, 28 p. — 3,00€.