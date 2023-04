Beka & David Etien, Champignac — t.03 : “Quelques Atomes de carbone”

L’inven­tion mou­ve­men­tée de la pilule contraceptive

Depuis deux albums, on a le grand plai­sir de suivre les aven­tures scien­ti­fiques agi­tées de Blair McKen­zie et de Pacôme, le comte de Cham­pi­gnac alors jeune homme.

Après Enigma et les drogues nazies, les auteurs abordent le droit des femmes à dis­po­ser de leur corps et l’avortement.

À l’été 1941, en Angle­terre, Blair annonce à Pacôme qu’elle est enceinte, mais qu’elle veut avor­ter, ayant d’autres mis­sions à accom­plir. Or, l’avortement étant condam­nable, il se pra­tique clan­des­ti­ne­ment dans les pires condi­tions. Blair meurt d’une hémor­ra­gie.

Pacôme va vivre quelques années ter­ribles et faire des actes qu’il regret­tera toute sa vie. Il va mettre toute son intel­li­gence et toute son éner­gie à trou­ver une solu­tion pour chan­ger la vie de la moi­tié de l’Humanité.

C’est à l’automne 1951 qu’il reçoit, à Cham­pi­gnac, Mar­ga­ret San­ger, une Amé­ri­caine qui a créé le Plan­ning fami­lial aux USA et lutte contre le conser­va­tisme pour per­mettre aux femmes d’accéder à une contra­cep­tion fiable.

Elle lui demande de l’accompagner à Bos­ton pour déve­lop­per sa trou­vaille. Mais les conser­va­teurs et les reli­gieux sont vent debout contre de telles pratiques…

Avec le décès de l’amour de sa vie, Pacôme va cher­cher le moyen d’éviter la mort ou la muti­la­tion de mil­lions de femmes. Sur le pro­ces­sus de pro­créa­tion fémi­nine, sur la contra­cep­tion et sur la sexua­lité des femmes, les auteurs pro­posent un récit attrac­tif par­fai­te­ment docu­menté.

Alors que le droit à l’avortement, constam­ment menacé par des conser­va­tismes obtus (Pléo­nasme !), doit être pro­tégé, les auteurs expli­citent, avec la genèse des moyens de contra­cep­tion, la lutte qui se mène depuis des décennies.

Ils mettent en scène des per­son­nages authen­tiques, telle Mar­ga­ret San­ger, une infir­mière qui a créé en 1916, aux USA, le Plan­ned Per­en­thood pour aider les femmes à mieux maî­tri­ser la pro­créa­tion. C’est aussi Katha­rine Dex­ter McCor­mick, bio­lo­giste et veuve de l’inventeur des fameux trac­teurs por­tant son nom, qui a aidé et financé des recherches du Pr Pin­cus sur la pilule contra­cep­tive.

Alors qu’il deman­dait timi­de­ment 200 000 dol­lars, elle lui en a offert 2 mil­lions. Les auto­ri­tés amé­ri­caines ont aidé ce pro­jet, y voyant un moyen de régu­ler les nais­sances pour dimi­nuer la pau­vreté dans des com­mu­nau­tés et contrer ainsi la ten­ta­tion, pour ces popu­la­tions, d’adhérer au péril rouge.

Et les auteurs, c’est tout à leur hon­neur, n’hésitent pas à mon­ter la réa­lité crue, avec Blair morte, son cadavre aban­donné dans une rue par la fai­seuse d’anges. David Etien qui assure des­sin et cou­leur, aidé par Céline Olive pour les aplats, pro­pose son trait si par­ti­cu­lier et si élé­gant. Il se rap­proche des fon­da­men­taux de la série des Spi­rou puisque Pacôme est une des vedettes.

Il réus­sit à le rajeu­nir de belle manière tout en lui conser­vant une réelle iden­tité. Il pro­pose, cepen­dant, son propre style pour un magni­fique gra­phisme servi par une superbe mise en page.

Mais les auteurs n’oublient pas l’action, l’aventure et l’humour avec des dia­logues pétillants ou, par exemple, l’usage sur des agents du FBI, des effets des psi­lo­cybes semi­lan­ceata dont l’emploi va s’intensifier dans les années 1960–70.

Ils pro­posent une jolie trou­vaille avec trois planches entiè­re­ment noires pour jeter : “… un voile pudique sur les années noires de Pacôme. Celles-ci vous seront racon­tées dans un pro­chain volume.”

Avec cet album, dont la lec­ture devrait être obli­ga­toire pour tout indi­vidu mâle, les auteurs abordent la sexua­lité, le fonc­tion­ne­ment des organes fémi­nins de repro­duc­tion, la contra­cep­tion, l’accès libre à l’avortement avec sim­pli­cité et sans vul­ga­rité. Remarquable !

serge per­raud

Beka (scé­na­rio), David Etien (des­sin et cou­leurs) & Céline Olive (Aplats), Cham­pi­gnac — t.03 : Quelques Atomes de car­bone, Dupuis, coll. “Grand Public”, avril 2023, 56 p. — 15,00 €.