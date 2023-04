Marianne Alphant, Pascal — Tombeau pour un ordre

Essai majeur

Paru il y a 25 ans, ce livre est réédité judi­cieu­se­ment à l’occasion du 400ème anni­ver­saire de la nais­sance de Pas­cal. C’est en effet un des essais les plus intel­li­gents et d’une clarté édi­fiante (par­lant de Pas­cal, c’est le mot).

D’emblée, l’auteure rap­pelle l’essentiel : “Lire les Pen­sées de Pas­cal, c’est faire l’expérience d’un désordre dont nous sommes incon­so­lables”. D’autant qu’un cer­tain désordre reste la marque des frag­ment des Pen­sées.

Dieu sait (on peut le dire) si Pas­cal avait fina­lisé com­plè­te­ment son livre. Et Marianne Alphant fait appa­raître la moder­nité d’un tel texte. Le fait qu’il soit inache­vée génère une forme de nos­tal­gie.

Mais ce mer­veilleux “ratage” “pousse on ne peut mieux l’énigme et l’inachèvement de l’être humain.

Bref, Marianne Alphant a tout com­pris de l’oeuvre mais aussi de la vie de son auteur. L’essayiste dépasse en effet la “simple” lec­ture des Pen­sées en y ajou­tant anec­dotes, objets, témoi­gnages, lettres intimes.

C’est comme entrer dans l’intimité avec un homme dont l’envergure inti­mide for­cé­ment. Elle trouble. A l’image des propres désordres de nos exis­tences et de nos pen­sées que Pas­cal a mis à nu.

jean-paul gavard-perret

Marianne Alphant, Pas­cal — Tom­beau pour un ordre, P.O.L edi­tions, Paris, 2023, 352 p.- 16,00 €.