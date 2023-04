Othello (William Shakespeare / Jean-François Sivadier)

L’irré­pres­sible ténuité du pouvoir

Deux comé­diens pro­fèrent des bor­bo­rygmes, parais­sant s’approprier une langue her­mé­tique dans un décor ouvert, déstruc­turé, tamisé de lumières, lais­sant devi­ner en fond de pla­teau des pro­fon­deurs non mani­festes. On en vient à our­dir un com­plot contre le géné­ral vic­to­rieux, au com­bat comme, bien­tôt, en amour.

Sur scène, on gueule : on invec­tive, on exulte, on traite ins­tam­ment d’affaires de grande impor­tance ; une quête de pou­voir qui se mani­feste dans l’ombre, mais à grande voix. On entre dans un bal­let de mani­gances qui se déploie à grande volée.

La jalou­sie vise le maure parce qu’il dis­pose du poste le plus convoité, celui de com­man­dant en chef des armées, ainsi que du cœur de la belle Des­dé­mone, dont la suite de cour­ti­sans est prête à toutes les exac­tions pour la pos­sé­der.

Othello affiche par contraste une figure ouverte, droite, franche.