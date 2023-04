Giovanni C. Lorusso, Voci

Les voix du silence

“Ce pro­jet porte sur une lumière invi­sible, de laquelle j’ai sou­vent pu évo­quer une série d’images – appelons-les des mondes – où l’on pou­vait entendre une mul­ti­tude de voix. Des voix trop fortes pour être conser­vées dans l’esprit et trop vola­tiles pour être appré­hen­dées. Des voix qui ne peuvent être sim­ple­ment réduites au silence. Comme les démons, elles n’appartiennent à aucun endroit et parlent de l’inconnu.” écrit le pho­to­graphe.

Il crée des images pour les aveugles que nous sommes et qui ignorent la cou­leur du ciel, les arbres et la lumière. Mais sou­dain ces mondes passent à tra­vers nos yeux.

Cet ensemble est consti­tué de 153 images prises en Aus­tra­lie, France, Ita­lie, Oman et Afrique du Sud. Elles furent sai­sies sur des films Ilford puis impri­mées sur du papier argen­tique géla­tine.

Leurs cou­leurs ont été obte­nues en expé­ri­men­tant dif­fé­rents pro­cé­dés — dont des com­bi­nai­sons de pro­duits chi­miques mélan­gés à d’autres pro­duits ménagers.

Et ce, en des temps extrêmes de déve­lop­pe­ment et d’arrêt des bains qui ont par­fois endom­magé la couche de géla­tine de manière irré­ver­sible si bien que beau­coup de cli­chés ont été per­dus. Les tirages sau­vés furent expo­sés à la lumière du jour et n’ont pas été fixés pour conser­ver la richesse des cou­leurs.

Ils ne peuvent plus être expo­sés à la lumière et ne sont visibles que par leur repro­duc­tion numé­rique. Toutes ces pho­to­gra­phies sont ras­sem­blées dans un livre VOCI réa­lisé en un seul exemplaire.

Une vidéo de 4 minutes pré­sente une sélec­tion de pho­to­gra­phies et résume le tra­vail avec la lumière et les cou­leurs qui carac­té­risent le pro­jet expérimental.

jean-paul gavard-perret

Gio­vanni C. Lorusso, Voci, Gale­rie Adrian Bondy, Paris du 21 mars au 30 avril 2023.