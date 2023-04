Michel Dunand & Danielle Berthet, Moosburg 1942

Le passé empiété

Entre la mémoire d’un fils et la ponc­tua­tion qu’en pro­pose Danielle Ber­thet se rejouent un par­cours et un temps essen­tiel au poète même s’il en fut le témoin pré­na­tal et à dis­tance.

S’y retrouvent de près ou de loin des images fortes.

En “repons”, les deux créa­teurs d’un tel livre et son pro­ta­go­niste cultivent le passé au pré­sent plus que le pré­sent au passé.

Se peauf­fine par touches la lumière d’un cré­pus­cule là où Danielle Ber­thet pro­pose un regard super­vi­seur et atten­tif à l’écriture et son voyage dans le passé.

jean-paul gavard-perret

Michel Dunand & Danielle Ber­thet, Moos­burg 1942, Ate­lier Danielle Ber­thet, Aix les Bains, 2023, non paginé.