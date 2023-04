Matz & Fred Simon, Le Grizzli — t.01 : “Un drôle de chabanais”

Un brillant hom­mage à une époque disparue

Avec cette his­toire qui met en scène délin­quants et cri­mi­nels, Matz, fait revivre une cer­taine lit­té­ra­ture qui a connu ses beaux jours dans les années 1950–60. Le fon­da­teur du genre, Albert Simo­nin, publiait à la Série Noire des romans où ce type de pro­ta­go­nistes assu­rait le pre­mier rôle. Il nour­ris­sait ses livres d’un argot bien fleuri. Certes, ce lan­gage a dis­paru et on peut ima­gi­ner que des jeunes lec­teurs aient quelques dif­fi­cul­tés avec ce voca­bu­laire même si un glos­saire très détaillé com­plète l’album.

Mais, pour les autres, quel plai­sir de retrou­ver cette ambiance, ces affreux plus ou moins ran­gés des voi­tures et rat­tra­pés par leur passé, un thème qui fait encore les beaux jours de films et romans.

En juin 1967, Robert Tur­pin, dit Bébert-la-Gambille, sort de la pri­son de la Santé. Son der­nier fric-frac avait mal tourné. Il béné­fi­cie d’une libé­ra­tion anti­ci­pée. Mais, comme il avait été arrêté deux jours plus tard, il est per­suadé d’avoir été dénoncé et veut se ven­ger de celui qu’il pense res­pon­sable : Jo.

Un mois plus tard, Jo fait appel à ses amis, Toine-les-Gailles et Grizzli. Il a reçu une visite de Bébert qui ne s’est pas bien pas­sée. Il y a de la menace sévère dans l’air car, en plus, il l’accuse de lui avoir volé son butin, le fruit du cam­brio­lage jamais retrouvé.

Et, quand un ami est dans le besoin, il faut l’aider. Or, Bébert est un méchant qui fait équipe avec deux violents…

Ce récit est un bel hom­mage à une époque et à une ribam­belle d’auteurs, roman­ciers comme cinéastes : Léo Malet, Fré­dé­ric Dard/San-Antonio, Michel Audiard, Jean-Pierre Mel­ville… Mais Matz ne livre pas un éloge de la pègre, un pané­gy­rique des voyous et cri­mi­nels. C’est une pein­ture crue d’une caté­go­rie, d’un monde âpre et triste, sans illu­sions. Matz ne veut pas exal­ter quelque roman­tisme désuet mais res­ti­tuer l’atmosphère d’une période où on man­geait beau­coup, où le costume-cravate-chapeau était de mise, où on dis­po­sait de maté­riels fabri­qués en France.

Il pro­pose des dia­logues tru­cu­lents et des réci­ta­tifs copieux très explicatifs.

Et Fred Simon, qui assure des­sin et cou­leur, met en images avec une belle réus­site, cette ambiance, ins­tal­lant des per­son­nages plus vrais que nature avec des traits légers, fins, assu­rés, lais­sant à la cou­leur, des teintes essen­tiel­le­ment pas­tels le soin de faire visua­li­ser les pers­pec­tives. Il faut saluer le gros tra­vail de docu­men­ta­tion pour gar­nir les rues de Paname des modèles de véhi­cules exis­tants, de faire res­sor­tir les exté­rieurs de la ville.

Un bel album que l’on a grand plai­sir à décou­vrir en sou­hai­tant, avec le couple d’auteurs, une suite bien venue pour ces personnages.

serge per­raud

Matz (scé­na­rio) & Fred Simon (des­sin et cou­leur), Grizzli — t.01 : Un drôle de cha­ba­nais, Dar­gaud, mars 2023, 64 p. — 16,00 €.