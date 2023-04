Pier Paolo, Pasolini, Dialogues en public

Paso­lini et les Italiens

Cette antho­lo­gie reprend les échanges les plus mar­quants de la cor­res­pon­dance de Paso­lini avec les Ita­liens qui lui écri­vaient. et per­mettent de com­prendre la sin­gu­la­rité d’une telle expé­ri­men­ta­tion épis­to­laire.

Elle per­met aussi d’entrer dans l’univers de l’écrivain-cinéaste, ses choix , ses ana­lyses sur la cen­sure, la sexua­lité, la reli­gion, les avant-gardes, la lit­té­ra­ture et le cinéma et ce, au moment où il tour­nait “Acca­tone” et “L’Évangile selon saint Matthieu”.

Les lettres arri­vaient à Paso­lini dans un maga­zine à grand tirage, “Vie Nuove”. Cela, de toute l’Italie. Elles étaient écrites par divers types de per­sonnes : employés, lycéens, ouvriers, femmes au foyer, etc.

Elles four­millaient de remarques, de demandes, de ques­tions, de dilemmes moraux, de défi­ni­tion de l’intellectuel engagé, un com­men­taire sur la ten­ta­tive de sui­cide de Bri­gitte Bar­dot, sur “Le désert rouge” d’Antonioni, le fas­cisme, etc..

Paso­lini y répon­dait chaque semaine et sou­vent lon­gue­ment. Cette cor­res­pon­dance était publiée sous une rubrique inti­tu­lée « Dia­lo­ghi con Paso­lini ».

De telles pages furent l’espace d’une pen­sée poli­tique qui court-circuita le sys­tème de la parole auto­ri­sée et expé­ri­menta le lan­gage comme une matière collective.

jean-paul gavard-perret

Pier Paolo, Paso­lini, Dia­logues en public, trad. de l’italien par Dupui­gre­net Des­rous­silles, José Corti édi­teur, Paris, 2023, 248 p. — 23,00€.